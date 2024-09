Prime Video est réputé pour certaines séries très appréciées comme The Boys, Invincible ou encore Fallout désormais. Mais sur la plateforme SVOD d’Amazon, il y a également pas mal de programmes qui fonctionnent très bien et qui sont même devenus des rendez-vous incontournables à chaque nouvelle sortie.

Un programme ultra apprécié bientôt de retour sur Prime Video

C’est le cas de l’émission LOL : Qui rit sort !, présentée par le comédien Philippe Lacheau (Babysitting 1 & 2, Nicky Larson), un carton sur Prime Video. Un show dans lequel des célébrités se retrouvent enfermées dans une grande pièce décorée et bourrée d'accessoires débiles, avec un seul objectif : faire rire tous les autres. Le principe fonctionne sur celui du battle royale, et à chaque fois que quelqu'un rit, il est tout bonnement éliminé mais peut se venger de ses camarades depuis une salle de contrôle hors de la zone de jeu. Situations hilarantes, vannes plus ou moins bien senties ou véritables fours (ce qui est tout aussi drôle du coup)... Après plusieurs saisons qui ont cartonné, LOL : Qui rit sort ! revient pour une nouvelle fournée qui s’annonce d’ores et déjà très drôle.

On le sait, ce qui importe dans ce genre d’émission, c’est le casting, et là, celui-ci est plutôt bien chargé. On retrouvera plusieurs humoristes comme Artus, récemment à l’affiche d’Un Petit Truc en Plus, gros carton cinéma de cette année. On notera également la présence de Marina Rollman, humoriste que l’on retrouve partout, de la scène à la radio.

Ils seront accompagnés d’autres têtes bien connues de l’humour et/ou de la comédie comme Muriel Robin, Fred Testot ou encore Vincent Dedienne. Bref, du beau monde.

Pour le moment, Prime Video n’a pas donné de date de sortie pour cette cinquième saison. Il faudra donc patienter.

Casting complet de LOL : Qui rit sort ! saison 5 :

Artus.

Camille Chamoux.

Jérôme Niel.

Fatou Kaba.

Cedric Doumbe.

Muriel Robin.

Vincent Dedienne.

Marina Rollman.

Alexandre Kominek.

Fred Testot.

Source : Prime Video