Découvrez toutes les nouveautés Prime Video du 20 au 26 novembre 2023 avec la suite d'un monument de la télévision et la saison 2 d'une autre série adorée.

La semaine dernière, le line-up des nouveautés Prime Video a grossi avec l'ajout de Punch-drunk love, Le Témoin amoureux, Dope, Paysages à la main invisible, S.W.A.T. saison 5, les finales des Masters de tennis masculin ou de la téléréalité Twin Love. Une expérience de rencontres avec des paires de jumeaux comme participants. Et du 20 au 26 novembre 2023 ? Voici toutes les sorties Amazon Prime Video jusqu'à dimanche.

Les films Prime Video du 20 au 26 novembre 2023 (S47)

Contrairement aux sorties Netflix de la semaine, les nouveautés Prime Video S47 sont très chiches en films. La comédie américaine Bottoms sera l'unique long-métrage de ces prochains jours. Un teen movie queer produit par les équipes de Pitch Perfect et Cocaine Bear. Un succès inattendu qui est le « le High School Musical le plus sanglant et le plus chaud du 20ème sicèle » pour le magazine Rolling Stone.

L'American Pie des temps modernes ? Le scénario est en effet calqué sur d'anciennes gloires du passé. Deux meilleures amies se promettent de perdre leur virginité avant la fac. Une chose en amenant une autre, elles seront amenées à créer un fight club 100% féminin. Bottoms a cartonné lors de sa sortie en salles aux États-Unis et est disponible dès maintenant sur Amazon Prime Video.

Les films de la semaine 47

Bottoms (20 novembre)

Synopsis : « Les meilleures amies impopulaires, PJ et Josie, créent un club de combat au lycée pour rencontrer des filles et perdre leur virginité. Elles se retrouvent vite dépassés lorsque les étudiants les plus populaires commencent à se battre au nom de la légitime défense ».

Les séries Primes Video de la semaine avec un monument (S47)

Après la comédie décalée Bottoms, restons dans cet esprit avec l'épisode 6 de la saison 7 de Rick et Morty. Une saison particulière étant donné que Justin Roiland, l'un des co-créateurs de la série, a été écarté à la suite d'accusations de violence conjugale. S'il a été innocenté par la justice, la saison 7 a été réalisée sans lui. Et même si le démarrage a été compliqué, les derniers épisodes semblent davantage tenir leur promesse. C'est disponible sur Prime Video, mais uniquement avec le Pass Warner. L'abonnement supplémentaire qui permet d'accéder à de nombreuses chaînes telles qu'Adult Swin, sur laquelle est disponible Rick et Morty saison 7.

Les nouvelles sorties Prime Video du 20 au 26 novembre ouvrent également leurs portes à Leverage Redemptions saison 2. Une série très appréciée qui est actuellement notée 8,2/10 sur IMDb. Le pitch ? Des escrocs professionnels s'unissent pour dépouiller les plus corrompus du monde des affaires. Cette nouvelle saison réserve de nouveaux défis à la bande prête à tout pour donner une leçon aux riches criminels. Enfin, l'intégralité de la série animée Le Monde incroyable de Gumball sera aussi accessible. Mais là encore, ça nécessite le Pass Warner.

Les séries de la semaine 47

Rick et Morty - saison 7 épisode 6 (20 novembre) Pass Warner Requis

Synopsis : « Pendant ce temps Summer la grande sœur de Morty est centrée sur ses préoccupations d'adolescente tandis que leurs parents Beth chirurgien pour chevaux et Jerry un homme naïf et peureux tentent de régler leurs problèmes de couple ».

Leverage Redemptions - saison 2 (23 novembre) Pass Warner requis

Synopsis : « L'équipe de Leverage est de retour pour donner une leçon aux méchants du monde des affaires. Cette fois-ci, les compétences de l'équipe sont mises à l'épreuve par une arnaque de marketing réseau (MLM), un magnat du transport maritime, un producteur de musique prédateur... sans parler d'un vieil ami de Sophie qui sort de l'ombre et l'amène à questionner ses choix ».

Le Monde incroyable de Gumball (25 novembre) - Pass Warner requis

Synopsis : « Le monde incroyable de Gumball tourne autour de la vie de Gumball Watterson, un chat âgé de 12 ans, collégien dans de la ville fictive d'Elmore. Accompagné de Darwin le poisson rouge, son frère adoptif et meilleur ami, il se retrouve sans arrêt dans des situations loufoques et surréalistes, mettant en scène de nombreux personnages secondaires, ainsi que les autres membres de sa famille : sa sœur Anais, une lapine rose, sa mère Nicole, une chatte dévouée et colérique, ainsi que son père Richard, un gros lapin rose fainéant ».

Les nouveautés documentaires et émissions Prime Video (S47)

Pas de documentaire dans les nouveautés Prime Video de la semaine 47, mais un programme très sportif : la Coupe du monde de biathlon. À condition d'être abonné au Pass Warner, vous pourrez suivre en direct la première étape de la compétition qui se déroule à Ostersund. Voici l'emploi du temps :

Samedi 25 novembre : Relais mixte simple (12h30)

Samedi 25 novembre : Relais mixte (14h50)

Dimanche 26 novembre : Individuel femmes (11h20)

Dimanche 26 novembre : Individuel hommes (14h30

Les docs et émissions de la semaine 47