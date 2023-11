Toutes les nouveautés Netflix de la semaine du 20 au 26 novembre 2023 se dévoilent. Un programme mythique arrive enfin et l'un des plus gros cartons de la plateforme est de retour.

Comme chaque semaine, on jette un œil à l'agenda des services de SVOD pour les prochains jours. Du 13 au 19 novembre, Netflix a offert à ses abonnés trois grosses séries très attendues avec Fullmetal Alchemist : Brotherhood, les premiers épisodes de The Crown saison 6 et Scott Pilgrim prend son envol. Fences de et avec Denzel Washington, ainsi que les deux films Nanny Mcphee ont rythmé quant à eux la catégorie des films. Les sorties Netflix de la semaine 47 s'annoncent tout aussi solides avec deux nouveautés majeures.

Les films Netflix du 20 au 26 novembre 2023 (S47)

Les nouvelles sorties Netflix de la semaine du 20 au 26 novembre démarrent avec une exclusivité de la plateforme. Le film d'animation Leo, co-écrit par Adam Sandler, sera disponible ce mardi 21 novembre. On va suivre la folle d'aventure de Leo, un lézard « blasé » de 74 ans, qui n'a connu que les murs d'une salle de classe en Floride avec Squirtle, la tortue qui est à ses côtés dans le terrarium. Mais alors qu'il ne reste plus qu'un an à vivre Leo, l'animal décide de se faire la malle pour vivre ses derniers moments en toute liberté. En plus d'être le co-scénariste, Adam Sandler double Leo et partage l'affiche avec sa femme, Jackie, ainsi que ses filles Sunny et Sadie.

Les films de la semaine 47

Leo (21 novembre)

Synopsis : « Dans cette comédie musicale initiatique, Adam Sandler prête sa voix à Leo, un lézard qui vit sa dernière année en tant qu'animal domestique d'une classe élémentaire ».

Histoire d'un crime : Le styliste des stars colombiennes (22 novembre)

Synopsis : « Un styliste plein d'avenir est trouvé mort poignardé chez lui. Le jeune détective chargé de l'enquête a 20 jours pour résoudre l'affaire. Inspiré de faits réels ».

Dernier appel pour Istanbul (24 novembre)

Synopsis : « Après une rencontre fortuite à l'aéroport, deux personnes mariées passent une nuit mémorable à New York, empreinte de désir et de tentation ».

DOI BOY (24 novembre)

Synopsis : « Un réfugié se crée une nouvelle identité en tant que travailleur du sexe en Thaïlande et se retrouve entraîné par un client dans un jeu dangereux, mais qui pourrait lui changer la vie ».

Mariage à retardement (24 novembre)

Synopsis : « Alex et Eva ont choisi de se marier à l'endroit exact où leurs chemins se sont croisés, mais avec une série d'imprévus hilarants, rien ne se passe comme prévu ».

Personne n'est obligé de me croire (24 novembre)

Synopsis : « La carrière et la vie d'un écrivain connaissent un rebondissement inattendu quand il croise le chemin de dangereux criminels juste avant de s'installer à Barcelone ».

Les séries Netflix de la semaine 47, c'est une dinguerie

Encore une fois, les nouveautés Netflix de la semaine 47 sont énormes d'un point de vue des shows TV. Dès demain, 21 novembre, Batman la série animée sera ajoutée au catalogue. Un programme absolument cultissime pour toute une génération qui sera enfin disponible, en partie. En effet, pour le moment, seule la saison 1 a été annoncée. Quid des autres saisons ? La firme au N rouge n'a pas encore communiquée là-dessus malheureusement.

Le lendemain, Netflix proposera un format inédit pour l'un de ses plus gros cartons avec Squid Game : Le Défi. Une téléréalité où 456 personnes vont s'affronter lors d'épreuves en rapport avec la série. Et comme l'original, tous les moyens sont bons pour gagner, mais bien entendu, tout le monde survivra à la fin.

Les séries de la semaine 47

Batman, la série animée (21 novembre)

Synopsis : « Le justicier masqué lutte contre ses démons tout en affrontant les pires criminels de Gotham, parmi lesquels le Joker, le Pingouin et Harley Quinn ».

Squid Game : Le défi (22 novembre)

Synopsis : « Un seul gagnant sur 456 joueurs. Un seul prix de 4,56 millions de dollars. Le phénomène mondial devient réalité avec des jeux inspirés de la série originale et des défis inédits ».

Une famille presque normale (24 novembre)

Synopsis : « L'univers apparemment idéal d'un couple et de sa fille se brise quand un meurtre choquant prouve qu'ils sont prêts à prendre des risques désespérés pour se protéger mutuellement ».

My Daemon - 23/11

Synopsis : « Résolu à sauver sa mère, un garçon au grand cœur entreprend avec sa minuscule amie daémon un périple à travers un Japon post-apocalyptique pris en étau par des forces obscures ».

Les nouveautés documentaires et émissions Netflix (S47)

Quels sont les documentaires Netflix de la semaine du 20 au 26 novembre 2023 ? Racisme : Une autre histoire de l'Amérique exposera la pensée raciste aux États-Unis et remettra en lumière les inégalités entre blancs et noirs. Un documentaire inspiré du best-seller d'Ibram X. La Part du Lion : Comment la cuisine afro-américaine a changé les États-Unis sera plus joyeux et traitera de l'influence de la cuisine afro-américaine, de son impact culturel sur le sol américain. Cette saison 2 sera disponible le 22 novembre sur Netflix.

Les docs et émissions de la semaine 47

Racisme : Une autre histoire de l'Amérique 20/11

Synopsis : « À l'aide d'animations innovantes et d'avis d'experts, ce documentaire inspiré du best-seller d'Ibram X. Kendi explore l'histoire des idées racistes aux États-Unis ».

La Part du lion : Comment la cuisine afro-américaine a changé les États-Unis : Saison 2 - 22/11

Synopsis : « Le chef et écrivain Stephen Satterfield met cuisiniers et universitaires à table pour explorer l'histoire et le savoureux impact culturel de la cuisine noire aux États-Unis ».