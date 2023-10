Prime Video va lui aussi mettre en ligne plusieurs nouveautés cette semaine, dont le grand retour d'une série désormais culte et immanquable. Gen V et The Boys n'ont qu'a bien se tenir.

Prime Video, comme Netlfix et Disney+, fait le plein de nouveauté chaque semaine pour satisfaire ses utilisateurs. Mais contrairement à ses camarades, la plateforme aime prendre son temps avant de dévoiler l'intégralité de ce qui nous attends. A l'heure où ces lignes sont écrites, on ne sait toujours pas ce qui sortira durant le mois de novembre 2023, ou du moins, pas tout. Alors cette semaine (S44), autant vous dire que, vu d'ici, il n'y a pas grand-chose. Et pourtant dans ce "pas grand-chose" il y a tout de même une série qu'il est impossible de rater.

Les séries Prime Video de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023

Non, ce n'est pas le retour de The Boys. La saison 4 n'est pas encore prévue pour le moment. On ne parle pas non plus de l'ultime épisode de la série Gen V, qui arrivera pourtant bel et bien cette semaine avant de se lancer dans la production de sa deuxième saison. Non, le programme dont le retour est extrêmement attendu n'est autre que Invincible, une série animée qui met en scène des histoires de "super-héros".

Des héros à la The Boys et Gen V, justement. Thèmes difficiles, violence extrême, ça ne rigole pas dans Invincible. Omniman, l'une des figures les plus importantes de la série, a d'ailleurs décroché une place dans le roster de Mortal Kombat 1. Et ce n'est pas pour rien. La saison 2 d'Invincible revient dès le 2 novembre sur Prime Video, et ça promet déjà du très lourd. Pour le reste des sorties, il faudra attendre qu'Amazon décide de communiquer à ce sujet.

LES SERIES

Invincible - saison 2 (3 novembre)

Synopsis (non officiel) : « OmniMan a raté son coup, l'espèce humaine est sauve (pour le moment) et il s'est envolé dans l'espace, au loin. En parallèle, Mark doit faire avec son nouveau statut de "Défenseur de la Terre" tout en assurant en cours et avec Amber. Mais ça risque d'être plus compliqué que prévu.»

Le(s) film(s) de la semaine s'annonce(nt) tranchant(s)

Même chose que pour les séries, actuellement, il nous manque pas mal d'informations, mais un film a été confirmé cette semaine : Butcher's Crossing. Le long métrage met en scène un Nicolas Cage qui donne encore une fois de sa personne pour incarner un personnage plutôt badass au style Kratos assumé. Crâne rasé, longue barbe et l'air bourru, on est très loin de The Rock, M. Cage. Le film nous embarquera dans le Kansas et nous fera suivre un homme, diplômé et souhaitant faire le fier visiblement, qui cherchera à traquer un bison légendaire. Dit comme ça on dirait une quête annexe de Red Dead Redemption 2.

Les sorties de novembre 2023 c'est pour quand ?

Et c'est tout pour le moment. Amazon n'a pas encore communiqué l'intégralité des sorties du mois de novembre, pas même de cette semaine, mais ça ne saurait tarder. On attend quand même pas mal de programmes ce mois-ci, notamment The Kill Room avec Uma Thurman et Samuel L. Jackson, ou encore la série de téléréalité événement 007: Road to Million qui proposera à des candidats de passer des épreuves dignes de véritables espions pour mettre la main sur un sacré pactole. À suivre donc, mais nous reviendrons mettre à jour notre article dès que possible !