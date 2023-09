Pour bien terminer la semaine et entamer le week-end, Amazon va gâter les abonnés Prime Video avec deux grosses séries du moment. La deuxième partie de The Continental, la série John Wick, va paraître ce vendredi 29 septembre 2023. Si le premier épisode vous a laissé de marbre, que vous pleurez l'absence de Keanu Reeves, la plateforme a autre chose en stock. Un show ultra violent, gore et irrévérencieux : Gen V. Un programme à ne pas louper d'après les premiers retours très positifs.

Les premiers avis positifs de Gen V, la nouvelle série Prime Video

Gen V, le spin-off de la série phénomène The Boys, sera donc le dernier ajout des nouveautés Prime Video de septembre 2023. Mais comme souvent avant chaque sortie, on peut se demander si ça vaut le coup de lancer à corps perdu dedans ou s'il s'agit d'une perte de temps. Si vous avez aimé les histoires des personnages bien barrés de The Boys, ça devrait être du tout bon. Les premiers épisodes visionnés par la presse sont plus que concluants.

On débute par les avis de l'autre côté de l'atlantique sur la prochaine grosse série Prime Video. « Gen V conserve le mordant, le cynisme et l'humour régressif (à-propos) qui font le sel de la série originale, ce qui montre que The Boys est loin de la lassitude créative qui frappe actuellement des mastodontes comme le MCU » pour Variety. On remarquera au passage le petit tacle glissé à Marvel qui peut s'entendre. The Wrap est tout à fait raccord avec cette opinion et déclare que « Si vous vous attendiez à ce que Gen V soit aussi subversif, pervers et brillant que The Boys, mais encore plus potache, vous ne serez pas déçus ».

IndieWire indique que la série Prime Video est « pleine d'entrain et macabre, impertinente et intelligente ». Le fait que Gen V met en scène des ados n'a pas perturbé Inverse. « L'univers de The Boys se transforme en teen drama pour un pot-pourri de tons qui reste un délice ». En revanche, The Hollywood Reporter émet des réserves sur la progression du show, mais ressort quand même satisfait. « Si la série devient frustrante au fur et à mesure à cause de sa progression précipitée et des choix narratifs, j'ai continué à trouver suffisamment de moments exaltants pour être diverti(e) et parfois plus que cela ».

Crédits : CinéSérie.

Les français adorent également le spin-off de The Boys

Et en France, qui n'est pas la région réputée pour être des plus faciles ? Pour nos confrères d'IGN, la série Prime Video démarre également très bien. « Avec un casting plutôt réussi, un rythme toujours intense, son cynisme exacerbé, Gen V fait déjà mouche et nous propose un autre point de vue très intéressant sur « l'usine à super héros » et les infâmes méthodes de Vought. Nous trépignons d'impatience d'en voir plus ».

Le site Premiere juge que l'esprit original demeure intact, et attention si la vue d'un organe génital masculin n'est pas votre truc. « Si vous aimez The Boys, vous ne serez pas perdus : la série dérivée renoue avec son esprit rigolard et décalé, dont on retrouve le ton scabreux (un pénis en érection et en gros plan, on ne dévoilera pas le contexte) et une passion certaine pour l’hémoglobine ».

Selon Les Numériques, Prime Video parvient à renouveler intelligemment le matériel de base. « En adaptant subtilement son ton irrévérencieux et les thèmes super-héroïques au genre du teen drama, Gen V renouvèle l'univers de The Boys de manière intelligente. Un spin-off incontournable pour les fans, comme pour les curieux ». Rendez-vous ce vendredi pour découvrir cette grosse série qui débarque dans les nouveautés Prime Video de septembre 2023.