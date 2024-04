Il reste encore du temps avant l’arrivée de la saison 4 de The Witcher sur Netflix. Pourtant, ce n’est pas vraiment son arrivée que les fans attendent à grands pas. Ils anticipent avant tout les premières images de Liam Hemsworth en tant que Geralt de Riv. Car comment oublier que Henry Cavill a laissé ce rôle derrière lui alors qu'il était considéré comme un pilier majeur pour le show ? D’ailleurs, ces premiers visuels ne devraient plus tarder, car le tournage de l'avant-dernière saison a débuté. Si ce départ a laissé un goût amer aux téléspectateurs, Henry Cavill lui, a l’occasion de se pencher sur d’autres projets, au cinéma cette fois. Il aurait déjà trouvé mieux que la saga du Sorceleur qu'il affectionne tant.

Henry Cavill prêt à vous impressionner toujours plus

Même sans The Witcher, Henry Cavill est un homme très occupé. En début d’année, les fans ont pu le découvrir dans « Argyle » et ce mois-ci, il sera l’acteur principal de « The Ministry of Ungentlemanly Warfare », de Guy Ritchie. Alors que ce dernier s’apprête à débarquer au cinéma, c’est désormais sur un autre projet que l’acteur travaille : un remake du film Highlander. Réalisé par Chad Stahelski, à qui l’on doit John Wick, il s’agit d’une réadaptation du long-métrage de 1986. À l’époque, on y suivait le voyage de l’immortel Connor Macleod (Christopher Lambert) qui traverse les âges depuis l’Écosse du XVIe siècle à nos jours, pour mettre fin à une guerre séculaire. Vous l’aurez compris, c’est donc Henry Cavill qui reprendra le rôle et comme il l'a révélé dans une interview accordée à Deadline, les combats risquent d’être impressionnants, plus que ceux de la série The Witcher.

« Si vous pensez m’avoir vu me battre à l’épée avant, je vous promets que vous n’avez encore rien vu. », a déclaré Henry Cavill, en faisant évidemment référence à sa performance en tant que Sorceleur dans la série The Witcher. Le réalisateur Chad Stahelski est un expert dans l’action au cinéma, en atteste la licence John Wick. Il n’est donc pas surprenant qu’il place la barre très haute. Dans cette interview, l’acteur promet donc des combats impressionnants, mais le scénario ne devrait pas être en reste. « Je suis un amoureux des films originaux, pour le meilleur ou pour le pire. {…]Dans les premiers films, ils abordaient le lore… mais nous, nous creuser davantage ces personnages », a-t-il teasé Malheureusement, pour voir Henry Cavill en kilt, il va falloir prendre son mal en patience. Le film Highlander n’a pas encore de date de sortie.