La plateforme Prime Video, comme Netflix et Disney+, mélange le fond de catalogue films et séries, tout en apportant ses créations originales dans ces deux domaines. Des documentaires ou émissions de télé-réalité exclusifs voient également le jour. L'intérêt derrière tout cela étant de se différencier le plus possible de la ribambelle de services de streaming vidéo disponibles en France et partout dans le monde. Cet été, Amazon devrait bien se distinguer en acceptant de faire revenir un programme qui n'a pas vraiment été au goût de tout le monde.

Une série choc dans les nouveautés Prime Video de juillet 2024

Comment le service Amazon Prime Video va t-il s'y prendre pour créer l'événement cet été ? Le géant américain a plusieurs cordes à son arc. Et l'une des plus grosses cartouches estivales de 2024 sera The Boys saison 4, dont la diffusion est fixée au 13 juin 2024. Mais le mois d'après, en juillet, la plateforme a un show télévisé qui pourrait déclencher une crise d'urticaire à certains. La série d'animation Sausage Party: Foodtopia arrive le 11 juillet 2024 sur Prime Video. Si le nom vous parle, c'est tout à fait normal puisqu'il y a eu un film Sausage Party en 2016 produit par Seth Rogen. L'acteur qui s'est pleinement investi dans le dernier long-métrage animé des Tortues Ninja, Ninja Turtles Teenage Years.

Le film Sausage Party dévoile la vie cachée d'aliments de supermarchés en les traitant comme de vrais êtres capables d'entretenir des relations charnelles. Avec une approche en-dessous de la ceinture et un humour décapant qui avait braqué certaines associations catholiques intégristes de France. Celles-ci avait clamé haut et fort qu'il s'agissait d'un long-métrage pornographique ayant pour but de pervertir les plus jeunes. Tout un programme assez réactionnaire qui s'était terminé devant les tribunaux. Les associations en question s'étant réunies pour essayer de faire changer la classification du film « Interdit aux moins de 12 ans » en « Interdit aux moins de 16 ans ». Si elles avaient obtenu gain de cause, cela aurait permis de limiter la portée de Sausage Party. Mais finalement, le tribunal leur a donné tort.

Sausage Party : La vie privée des aliments a été un véritable carton et même le film d'animation R-Rated (aux États-Unis) le plus rentable jamais sorti. Il est actuellement disponible sur Prime Video, mais uniquement à l'achat ou à la location.

La série Sausage Party Foodtopia veut aller encore plus loin

Seth Rogen et la production de Sausage Party Foodtopia seront-ils bridés par Prime Video ? Ce n'est pas l'idée et la série devrait même être encore plus choquante que le film original.

Le cinéma était autrefois une forme d'art supérieur à la télévision, et nous avons atteint en toute humilité l'apogée de ce qui était réalisable avec notre remarquable film, Sausage Party. Mais maintenant que le cinéma est complètement mort et que la télévision est la reine éternelle du divertissement, nous avons décidé de continuer les aventures épiques de notre équipe culinaire à travers le chef d'oeuvre télévisé Sausage Party: Foodtopia. Il y a toute l'âme [du film], deux fois plus de jeux de mots et trois fois plus de sexe entre les aliments. En résumé, c'est exactement ce dont tout le monde a besoin en ce moment. Seth Rogen et Evan Goldberg via communiqué de presse.

La série Sausage Party Foodtopia sera visible d'une traite sur Prime Video dès le 11 juillet 2024 en France comme à l'étranger. Le casting sera à nouveau composé de Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera, Edward Norton et David Krumholtz.