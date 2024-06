L'offre audiovisuelle a explosé ces dernières années avec l'avènement des plateformes de SVOD. Portées d'abord par Netflix, les concurrents ne se sont pas beaucoup fait attendre à commencer par le service d'Amazon, appelé Prime Video. Proposant de nombreux films et séries à l'achat ou en streaming, la plateforme s'est aussi démarquée avec ses “chaînes”. C'est-à-dire qu'elle noue des partenariats avec des networks-tiers afin de proposer leur contenu en exclusivité totale ou partielle chez elle, contre un supplément tarifaire pour les abonnés. Mais, quand la disponibilités et les offres des partenaires évoluent, alors Prime Video doit s'adapter. La plateforme va donc apporter quelques changements à son abonnement, on vous explique.

Exit le Pass Warner, les formules évoluent chez Prime Video

On le pressentait : avec le lancement officiel ce mardi 11 juin de Max, la plateforme de SVOD de HBO (Game of Thrones, Euphoria, Sex and the City), le Pass Warner donnant accès au contenu du célèbre network américain ne pouvait pas rester tel quel. Au départ proposé aux abonnés de Prime Video pour un supplément de 9,99€, il va désormais se décliner en deux formules :

Max ad-lite , pour 5,99€/mois (avec pubs)

, pour 5,99€/mois (avec pubs) Max ad-free, pour 9,99€/mois (sans pub)

Dès demain, les abonnés au Pass Warner passent automatiquement sur un abonnement Max, sans changement de prix, comme le précise Prime Video dans son thread explicatif. Pendant 6 mois, jusqu'au 11 décembre, vous aurez également accès, via ce Pass, au contenu Eurosport sans surcoût. En revanche, passé cette date, la chaîne sera accessible pour 5€ supplémentaires mensuels. Enfin, les personnes actuellement abonnées au Pass Warner et au Pass Ligue 1 verrons leurs deux abonnements fusionner en un seul abonnement Max dès le 11 juin. Le prix passera alors de 17,99€ à 9,99€.

© Prime Video.

Ainsi, le contenu auquel vous êtes habitués dans le Pass Warner sera disponible dans ce nouvel abonnement à Max. C'est-à-dire que vous pourrez visionner les grosses productions HBO, tel que l'adaptation de The Last of Us avec Pedro Pascal et Bella Ramsey. Les programmes Warner pour toute la famille, mais aussi le sport et les documentaires seront toujours de la partie. En tout, ce sont 9 “chaînes” qui sont regroupées dans ce Pass, contre le 12 au lancement du Pass Warner :