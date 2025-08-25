Les nouveautés de Prime Video arrivent pour finir le mois correctement. Que ce soit du côté des films ou des séries, vous allez encore avoir des choses à regarder.

La rentrée se prépare en grandes pompes sur les plateformes de SVOD. Netflix, Apple TV, Disney+ ou encore Prime Video ont dévoilé leurs premières nouveautés pour le mois de septembre. Ceci dit, il reste encore une semaine en août ! Alors, n'allons pas trop vite en besogne. Le catalogue d'Amazon a encore des films et séries en réserve pour vous.

Les nouveaux films du 25 au 31 août 2025

Prime Video commence par accueillir deux nouveaux films pour cette dernière semaine d'août. D'abord, vous pourrez découvrir dès demain Poker Face, le thriller de et avec Russel Crowe. Bien qu'il n'ait pas reçu un très bon accueil à sa sortie, il occupera celles et ceux qui aiment les histoires de vengeance avec de gros rebondissements. Ensuite, ce mercredi, Jude Law et Alicia Vikander (Tomb Raider) vous offrent une petite leçon d'histoire à travers le biopic Le Jeu de la Reine, parfait pour les amateurs de films d'époque.

26 août : Poker Face — film à suspens dans lequel Russel Crowe prépare sa vengeance.

27 août : Le Jeu de la Reine — biopic sur la vie de Catherine Parr, sixième épouse du roi Henri VIII.



Toutes les nouvelles séries de Prime Video

Cette semaine, Prime Video accueille la suite de l'une de ses séries originales. Dès aujourd'hui, vous pouvez en effet découvrir la saison 4 d'Upload. L'univers futuriste de cette comédie de Greg Daniels fait toujours aussi mouche, en particulier pour les fans. Un peu plus tard, retrouvez la nouvelle série événement produite par la plateforme d'Amazon : The Terminal List Dark Wolf. Ce thriller d'espionnage met notamment en scène Taylor Kitsch (True Detective, X-Men Origins) et Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie) dans une grosse affaire mêlant la Navy et la CIA.

25/08 Upload | saison 4 — série futuriste dans laquelle un programmateur informaticien a été téléchargé après sa mort par son ex-petite amie.

27/08 The Terminal List: Dark Wolf | saison 1 — nouvelle série d'espionnage.

