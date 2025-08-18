Il est temps de découvrir les sorties de la semaine sur la plateforme Amazon Prime Video, avec un film attendu et un joli casting à la clé. Un long-métrage inédit de la plateforme.

La semaine Prime Video du 18 au 24 août 2025 s’annonce plutôt légère côté cinéma. Contrairement aux semaines précédentes, la plateforme ne propose qu’une seule nouveauté. Pour contrebalancer, vous pourrez aussi switcher avec Apple TV+ ou encore Disney+.

Les films sur Prime Video du 18 au 24 aout 2025

Disponible dès le 20 août sur Prime Video, La carte qui mène jusqu’à toi est réalisé par Lasse Hallström, connu pour ses films sensibles comme Cher John ou Le Chocolat. L’histoire s’appuie sur une mystérieuse carte qui bouleverse le destin de ceux qui la trouvent. Pour donner vie à cette intrigue, Prime Video a réuni un casting solide : Madelyn Cline (Outer Banks, Glass Onion) et KJ Apa (Riverdale) portent le film dans les rôles principaux, épaulés par Josh Lucas, Sofia Wylie et Madison Thompson. Leur présence apporte à la fois fraîcheur et intensité à cette production originale.

Avec ce long-métrage, Prime Video opte pour une ambiance plus intimiste, loin des blockbusters d’action qui rythmaient le début du mois. La mise en avant d’un casting jeune et populaire, associé au style délicat de Lasse Hallström, devrait séduire les spectateurs en quête d’une histoire touchante et romantique pour accompagner la fin de l’été. Pas mal non ?

Les séries du 18 au 24 aout

Côté séries, la semaine du 18 au 24 août 2025 sera particulièrement calme sur Prime Video. Contrairement au cinéma, qui accueille au moins une nouveauté, aucune série inédite ne fait son apparition sur la plateforme pendant cette période. Une pause inhabituelle dans un calendrier souvent bien rempli.

Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien à voir. On conseille aux abonnés de rattraper Butterfly, une série originale lancée le 13 août dernier. Portée par une mise en scène élégante et un récit qui mêle drame et tension psychologique, elle a déjà su capter l’attention des spectateurs. Si vous l’avez manquée à sa sortie, cette semaine tranquille est le moment idéal pour s’y plonger et découvrir un univers qui a tout pour séduire les amateurs de séries intenses.

Source : Prime Video