Amazon Prime Video propose tous les mois une grande variété de films et séries. Il y en a pour tous les goûts, mais ce mois-ci est un peu particulier pour la plateforme. Pour cause, il marque le retour d'une série très apprécié par une grande partie des spectateurs. Vous en avez sûrement entendu parler, ne serait-ce que de nom. Il va sans dire qu'elle va probablement rencontrer un grand succès, comme à l'époque. On espère que vous aimez les enquêtes.

Le retour d'une série culte sur Prime Video

Le mot « enquête » vous a sans doute mis la puce à l'oreille. Il s'agit de True Detective : Night Country, qui signe le retour de la série culte. Souvenez-vous, elle a été diffusée pour la première fois en 2014, et a reçu un accueil chaleureux de la part des critiques et du public. Au total, il y a quatre saisons avec celle qui vient tout juste de sortir et qui est disponible sur Prime Video. C'est notre star du jour, et elle s'annonce glaciale (sans mauvais jeu de mots). Pour les retardataires, on va revenir sur le postulat de départ.

Déjà, il faut savoir que les différentes saisons n'ont pas de lien entre elles. True Detective est pensé pour être une anthologie, proposant à chaque fois une intrigue différente. En l'occurrence, Night Country suit les aventures des détectives Liz Danvers et Evangeline Navarro qui enquêtent sur une affaire plutôt perturbante. Pour cause, six hommes travaillant dans la station de recherche arctique Tsalal ont mystérieusement disparu. On est donc plongé dans un lieu où la nuit peut durer plus de 24h, ce qui donne le ton du récit. Un bel ajout pour Prime Video.

Côté casting, on a droit à une belle tête d'affiche en la personne de Jodie Foster (Silence des agneaux, Taxi Driver). Elle est accompagnée de Kali Reis qu'on a notamment pu voir dans Black Flies. Par contre, un gros changement s'est opéré au niveau de la réalisation et de l'écriture. C'est maintenant Issa López qui chapeaute la série, en lieu et place de Nic Pizzolatto. Pour information, il y aura un total de six épisodes pour boucler l'affaire, et le premier est donc sorti sur Prime Video le 14 janvier 2024.

Attention, vous avez besoin du Pass Warner

Une petite précision s'impose avant de vous rendre sur Prime Video. La série est bien disponible sur le service d'Amazon. C'est une production HBO, mais depuis la fin du partenariat avec OCS, c'est aussi sur la plateforme de SVOD. Néanmoins, la saison 4 de True Detective est uniquement accessible via le Pass Warner. En bref, ça veut dire que l'abonnement en lui-même ne suffit pas. Il faut également le Pass qui demande débourser 9,99 € par mois, en sachant qu'il y a une offre d'essai gratuit de sept jours. A vous de voir si ça vaut le coup.