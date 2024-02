Prime Video a connu l'une de ses plus belles semaines avec l'arrivée d'une saga légendaire, la quadrilogie Indiana Jones. Les quatre films sont disponibles pour tous les abonnés. Dans le même temps, la plateforme a également garni un peu plus la catégorie spectacle / émission avec deux nouveautés. Le one woman show de Bérengère Krief et le retour d'un programme incontournable du service, LOL : Qui rit, sort ! saison 4. Quatre épisodes sont sortis jusqu'à maintenant, mais pour les autres, il faudra patienter jusqu'à la fin de la semaine.

Les nouveautés Prime Video du 19 au 25 février 2024 (S8)

Notre tour d'horizon des sorties Prime Video du 19 au 25 février 2024 va être pour une fois être très rapide. Malheureusement pour les abonnés, il n'y a aucun nouveau film, documentaire ou spectacle. Toutes les nouveautés reposent sur une unique série complètement inédite : Le (2ème) Meilleur Hôpital de la Galaxie. Un show médical, mais en mode animation, qui se rapproche davantage d'un Futurama que de Dr House.

« Dans la première saison du Deuxième Meilleur Hôpital de la Galaxie, les docteures Sleech et Klak prennent en charge un cas extrêmement dangereux et potentiellement révolutionnaire et, ce faisant, mettent en péril l'existence elle-même. Bien qu'au vu de leur vie personnelle désastreuse, l'oubli pourrait être une amélioration » synopsis officiel (via Prime Video).

Cette nouvelle série Amazon Prime Video est créée par Cirocco Dunlap, à qui l'on doit notamment Poupée russe sur Netflix. Ça a l'air en tout cas assez délirant, à l'image d'Hazbin Hotel, et la production s'est offert un joli casting vocal. En VO, on retrouve Natasha Lyonne (American Pie), Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once), Keke Palmer (Nope), Maya Rudolph (Idiocracy) ou encore Kieran Culkin (Succession). Tandis qu'en VF, Amazon a notamment fait appel à Donald Reignoux entendu récemment dans Marvel's Spider-Man 2 et Suicide Squad Kill the Justice League.

Le Deuxième Meilleur Hôpital de la Galaxie sera disponible ce vendredi 23 février à 1h00 du matin (dans la nuit de jeudi à vendredi), en exclusivité sur Prime Video. Le même jour que les épisodes inédits de la saison 2 de LOL : Qui rit, sort !

La sortie de la semaine 8

Le (2ème) Meilleur Hôpital de la Galaxie (23 février)