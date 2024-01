Et voilà, Prime Video dévoile ses prochaines sorties et n'a pas à rougir face à Netflix et Disney+. C'est même plutôt le contraire car après un mois de janvier déjà excellent, Amazon ambitionne de faire encore mieux. Même si la quantité de programmes est inférieure à la plateforme leader du marché, la firme de Jeff Bezos y va franchement sur la qualité avec des licences et des œuvres cultes. Mais le service va également mettre en ligne l'une des séries les plus attendues de l'année qui revisite un certain film avec « Brangelina ». Découvrez sans plus attendre toutes les nouveautés de février 2024.

Les nouvelles sorties Prime Video de janvier 2024

À la lecture des nouveautés Prime Video de février 2024, les abonnés devraient être aux anges. Le seul hic, c'est qu'Amazon enverra la quasi-totalité des films dès le début du mois, ce qui va laisser un grand vide à partir du 15 février. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'il y a à se mettre sous la dent ? Il y aura deux temps forts pour les séries avec deux programmes originaux. D'abord Nudes, une production française, qui traitera de sujets très sensibles comme le cyberharcèlement ou la pédo-criminalité. Ensuite, Prime Video a pour projet d'offrir sa vision de Mr and Mrs Smith avec un show TV en huit épisodes porté par Donald Glover (Atlanta) et Maya Erskine (Obi-Wan Kenobi), qui remplacent donc Brad Pitt et Angelina Jolie.

Brad Pitt montrera d'ailleurs l'étendue de son talent dans le très jouissif Inglorious Basterds de Quentin Tarantino. Du massacre de nazis avec des répliques qui claquent, un casting savoureux - bon, ok, y'a aussi Mélanie Laurent - et Cat People (Putting Out Fire) de David Bowie. Le blond le plus célèbre d'Hollywood sera également à l'affiche de Snatch : Tu braques ou tu raques et son accent mémorable - « T'aimes les chiants ? ». Mais les sorties Prime Video de février 2024 vont aussi remettre en avant de très grands classiques, parfois très vieux, comme West Side Story (1961).

Jurassic Park 1 et 2 viendront faire vibrer les plus de 30 ans et les fans de dinosaures, tandis que six opus de Fast and Furious réveilleront peut-être une passion du tuning insoupçonné. Évidemment, dès le quatrième volet, l'action sera toujours plus improbable, et l'on pourra admirer Baboulinet dans des cascades qui défient les lois de la physique. Et c'est loin d'être fini parce que d'autres programmes à voir absolument sont mentionnés dans les ajouts de février.

Les nouveautés films de janvier 2024

Fast and Furious 1 à 6 (1er février)

Jurassic Park 1 (1er février)

Jurassic Park 2 (1er février)

La trilogie Moi, Moche et Méchant (1er février)

Les Minions (1er février)

West Side Story (1er février)

Snatch : Tu braques ou tu raques (1er février)

Il était temps (1er février)

17 ans encore (1er février)

Passengers (1er février)

Sex and the City, le film (1er février)

Inglourious Basterds (1er février)

Mandy (1er février)

L'Impasse (1er février)

Surclassée (9 février)

Happiness Therapy (10 février)

Indiana Jones 1 à 4 (15 février)

Jumanji : Next Level (15 février)

Les nouveautés séries de janvier 2024

Nudes - saison 1 (1er février)

Arrow - l'intégrale des 8 saisons (1er février)

The Wire - saison 1 (1er février)

Mr and Mrs Smith - saison 1 (2 février)

Le (2ème) meilleur hôpital de la galaxie (23 février)

Influences - saison 1 (28 février)

Les nouveautés documentaires et émissions de janvier 2024

Bérengère Krieff - nouveau spectacle (14 février)

LOL : Qui rit sort - saison 4 (16 février)

« I think this just might be my masterpiece ».

Les programmes Prime Video de janvier 2024 à ne pas manquer

On a déjà cité pas mal de choses, mais Amazon Prime Video en a encore sous le coude. Un vent d'aventure soufflera sur la plateforme à compter du 15 février, avec la mise en ligne d'Indiana Jones 1 à 4. Une très belle prise même si le quatrième épisode divisera toujours autant. Le même jour, vous pourrez rester dans votre canapé pour partir dans la jungle de Jumanji : Next Level en compagnie de Dwayne « The Rock » Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan... Si vous cherchez plus original, vous pouvez essayer Mandy avec une performance démentielle de Nicolas Cage. Et vous retrouverez aussi cela avec L'Impasse qui a offert à Al Pacino l'un de ses plus beaux rôles.

Après avoir mis à l'honneur Brad Pitt, Prime Video mettra en lumière une actrice à succès : Jennifer Lawrence avec le long-métrage de SF Passengers et l'excellente comédie dramatique Happiness Therapy. Du rire, il y en aura également avec LOL Qui rit, sort saison 4, le nouveau spectacle de Bérengère Krief ou Sex and the City, le film. Pour les accros à Riverdale de Netflix, Camilla Mendes (Veronica Lodge) sera au casting de Surclassée. Enfin, on termine avec une pépite absolue : la saison 1 de The Wire. Si vous tombez amoureux de cette série culte HBO, la suite sera disponible uniquement via le Pass Warner.

Mr and Mrs Smith saison 1 - Exclu Amazon Prime Video (2 février)

« Deux inconnus solitaires sont recrutés par une mystérieuse agence qui leur offre une vie radieuse faite d'espionnage, de richesse, de voyages autour du monde et d'un appartement cossu à Manhattan. Le piège : un mariage arrangé sous les fausses identités de Mr. & Mrs. John et Jane Smith. Désormais mariés, John et Jane doivent gérer chaque semaine des missions à haut risque alors que leur relation franchit de nouvelles étapes. Leur couverture déjà délicate se complique d'autant plus lorsque se développent entre eux des sentiments bien réels. Quel sera le plus risqué, l'espionnage ou le mariage ? » synopsis officiel via Amazon Prime Video.

Indiana Jones 1 à 4 (15 février)

« Tatatata tatata tatatata tata ta ta » ! Cette partition magique de John Williams restera à jamais gravée dans les mémoires de toutes celles et ceux qui ont vu les films Indiana Jones. Et bonne nouvelle, Amazon va les offrir à ses abonnés mi-février alors que les différents volets étaient plutôt réservés à Paramount+ ou Disney+. N'hésitez surtout pas à les (re)découvrir.

Fast and Furious 1 à 6 (1 février)

Vrouuuuum, Vrouuuuummmm, Vrouuuuummmm, Exploooossiooonnn ! Si, si la famille ! Dominic Toretto et l'ensemble des personnages qui ont permis à Fast and Furious de devenir une franchise seront bientôt réunis sur Prime Video. Six films seront ajoutés, ce qui fait qu'il en manquera quatre pour avoir l'intégrale. Une licence destinée à toutes les personnes qui aiment les grosses cylindrées, la modification de bolides, et qui n'ont rien contre des cascades surréalistes.

LOL : Qui rit, sort - saison 4 (16 février)

LOL : Qui rit, sort saison 4 sera l'une des plus importantes entrées de la plateforme. Une production Amazon Original qui met en scène toute une série de comédiens qui doivent se faire rire les uns les autres, sans se gausser de leurs propres blagues. Alban Ivanov, Philippe Lacheau, Alison Wheeler, Franck Gastambide ou encore Marina Foïs des Robins des Bois seront présents pour cette nouvelle saison.