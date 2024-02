La semaine touche à sa fin et les abonnés Prime Video ont été gâtés avec la visite de la quadrilogie Indiana Jones, de Jumanji Next Level ou du nouveau spectacle de Bérengère Krief. Des sorties majeures de février 2024 qui ne sont pas encore totalement complètes. Mais pour partir l'esprit léger en week-end, Amazon a fait revenir l'un de ses programmes phares qui s'est constitué un gros public. Une exclusivité que le géant américain n'a pas ménagé, et pourtant, le succès semble systématiquement au rendez-vous.

Un programme délirant disponible sur Prime Video

Hitoshi Matsumoto Presents Documental, ça vous dit quelque chose ? C'est le nom d'une émission japonaise au cours de laquelle des humouristes essayent de se faire rire les uns les autres. Un jeu à élimination où chaque personne qui craque doit s'en aller. Et le concept fait mouche étant donné qu'il a été vendu dans différents territoires du globe, dont la France. Amazon Prime Video a décroché les droits pour donner naissance à LOL : Qui rit, sort ! Les règles sont les mêmes, mais bien entendu, les comédiens sont français et très connus dans l'hexagone.

Après l'édition spéciale Halloween, Prime Video a mis en ligne la saison 4 de LOL : Qui rit, sort ! C'est disponible dès maintenant, mais pas en intégralité. Quatre épisodes sont visibles et la suite arrivera le vendredi 23 février 2024, soit la semaine prochaine. « Philippe Lacheau invite 11 nouveaux comédiens et humoristes à vivre une soirée très spéciale : ils devront se retenir de rire pendant 6 heures. Au moindre rire, un carton jaune. Au deuxième rire, c’est un carton rouge synonyme d’élimination. Et la compétition démarre fort avec un jeu musical collectif proposé par le duo Mcfly et Carlito : La chanson trop honnête ! » (synopsis de l'épisode 1 via Prime Video).

Le casting de LOL : Qui rit, sort ! saison 4

Pour jouer avec Phillipe Lacheau, LOL : Qui rit, sort saison 2 s'est tournée vers des humouristes et / ou acteurs qui ont pour habitude de se montrer régulièrement à la télévision ou au cinéma. Dans la bande annonce finale, on aperçoit McFly et Carlito, Franck Gastambide, Marina Foïs, Jean-Pascal Zadi, Anaïde Rozam, Audrey Lamy, Alban Ivanov et Jérôme Commandeur. Ce n'est que la première partie, mais certains participants ont déjà été sanctionnés... et éliminés ? À vous de le découvrir en vous rendant sur Amazon Prime Video dès maintenant. Sauf si vous préférez attendre la disponibilité de la saison 4 complète de LOL : Qui rit, sort ! le 23 février prochain.