On arrive doucement mais sûrement à la fin des nouveaux films, séries, documentaires et émissions Prime Video de février 2024. Et c'est sans conteste l'un des meilleurs mois de la plateforme. Le service a envoyé du lourd dès le départ avec la saga Fast and Furious, Jurassic Park 1 & 2, Snatch, Inglourious Basterds ou encore L'Impasse. De très grosses franchises et des classiques, mais aussi des nouveautés et des premières avec la saison 1 de The Wire ou la série « Amazon Original » Mr and Mrs Smith. Et vous allez pouvoir (re)vivre de grandes aventures à compter de maintenant.

Cinq gros films d'aventure sur Prime Video

Quoi de neuf dans les sorties Prime Video du 12 au 18 février 2024 ? Aucune série malheureusement, mais on vous rappelle encore une fois que Mr and Mrs Smith est disponible. Un ajout vraiment inédit pour le coup, mais ce serait très regrettable de passer à côté de The Wire. Une des innombrables pépites HBO est accessible à tous les abonnés, mais seulement la saison 1 tandis que toutes les autres sont sur le Pass Warner payant. Mais si vous n'avez pas d'abonnement en cours, il y a toujours l'offre 30 jours d'essai gratuit. Hier, mercredi 14 février 2024, la plateforme a également mis en ligne le nouveau spectacle de Bérengère Krief.

Mais le très gros morceau de la semaine sur Prime Video, c'est la venue de la quadrilogie Indiana Jones. La saga légendaire de Steven Spielberg et George Lucas est arrivée aujourd'hui comme prévu. Une licence d'anthologie qui transporte les spectateurs aux quatre coins du monde pour suivre les aventures du professeur d'archéologie, et aventurier, Henry Walton Jones Jr. L'un des personnages les plus cultes du cinéma incarné par un grand acteur, Harrison Ford. Par contre, il est inutile de chercher Indiana Jones 5 sur Prime Video. Il est trop tôt et Disney+ ne va pas laisser filer une future exclusivité de cette ampleur, quand bien même le film a été sous le feu de vive critiques.

Indiana Jones et Jumanji dans le service SVOD d'Amazon

Les quatre films Indiana Jones sont disponibles dès maintenant sur Amazon Prime Video. Mais un autre long-métrage d'aventure a été ajouté en parallèle : Jumanji Next Level. Une relecture moderne de l'oeuvre culte des années 90 avec Robin Williams et Kirsten Dunst. Et pour porter cette nouvelle version, le réalisateur Jake Kasdan a fait appel à un casting de stars. À l'affiche, on retrouve Dwayne « The Rock » Johnson (Fast and Furious), Kevin Hart (En plein vol), Karen Gillan (Les Gardiens de la Galaxie), Jack Black (Super Mario. le film), Awkwafina (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux), Danny DeVito (Batman Le Défi), Danny Glover (L'Arme Fatale) ou même Rory McCann (le limier de Game of Thrones).

« L’équipe est de retour, mais le jeu a changé. Alors qu’ils retournent dans Jumanji pour secourir l’un des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde… » synopsis officiel de Jumanji Next Level (via CinéSérie).