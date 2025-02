L'un des sorties Prime Video les plus attendues de la semaine, et même de l'année, est disponible. Une série canon en attendant le retour de l'autre succès Amazon similaire, The Boys.

Par rapport à d'habitude, les sorties mensuelles Prime Video sont assez calmes et plutôt étalées. Depuis ce week-end, la plateforme a ajouté un classique de la comédie musicale avec le film original West Side Story, le long-métrage de zombies World War Z avec Brad Pitt ou encore Le Silence des Agneaux. Un thriller policier archi culte, multirécompensé, avec des prestations marquantes de Jodie Foster (l'agent du FBI Clarice Starling) et Anthony Hopkins (le célèbre Hannibal Lecter). Une énorme nouveauté très attendue vient aussi d'apparaitre en ce jeudi 6 février 2025.

Une série Prime Video qui cartonne revient avec sa saison 3

Pour ses nouvelles sorties de la semaine, Prime Video réserve un film « Amazon Original » à ses abonnés avec The Order. Un thriller avec Jude Law et Nicholas Hoult où un agent du FBI de l'Idaho tente de prouver que l'augmentation des crimes constatées est dû non pas au crime organisé, mais à un groupe de nationalistes blancs. Un long-métrage qui débarque ce vendredi 7 février 2025.

Si vous ne saviez pas quoi faire de votre soirée et que vous aimez les super-héros, vous serez peut-être ravis d'apprendre que la saison 3 d'Invincible, l'une des meilleures séries Prime Video originales, est disponible. Mais avec un petit bémol cependant. Afin probablement d'augmenter l'engagement de ses abonnés, et les empêcher de bingwatcher la saison 3 pour ensuite résilier leur abonnement, seuls les trois premiers épisodes sont en ligne. Les quatre autres seront diffusés à un rythme hebdomadaire.

Comparée à The Boys pour les points communs qu'ils partagent, notamment au niveau du ton, de la violence et du portrait tout sauf lissé du héros principal, Invincible est l'un des plus gros cartons de Prime Video. Une série d'animation pour adultes qui fait partie des programmes les plus regardés de la plateforme. « Tout bascule pour Mark lorsqu’il doit affronter son passé et envisager son avenir, tout en prenant conscience de ce qu’il devra sacrifier pour protéger ceux qu’il aime » tease le synopsis de la saison 3.

Si vous attendiez la saison 3 d'Invincible, voici les dates de diffusion des 7 épisodes sur Amazon Prime Video.

6 février 2025 : épisodes 1 à 3

13 février 2025 : épisode 4

20 février 2025 : épisode 5

27 février 2025 : épisode 6

6 mars 2025 : épisode 7

Source : Amazon Prime Video France.