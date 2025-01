Si Netflix et Max ont offert leurs premiers programmes de la semaine, Disney+ et Prime Video accusent d'un léger retard par rapport à leurs petits concurrents. Les abonnés Amazon peuvent néanmoins toujours regarder les sorties de ce début janvier 2025 avec notamment l'intégrale des films Twilight, la création originale Le Jardinier avec l'incontournable JCVD ou encore la nouvelle série policière On Call. Vous avez fait le tour de ces nouveautés ? Trois ajouts majeurs dans la catégorie des films sont accessibles dès maintenant.

Ethan Hunt de retour sur Amazon Prime Video

Envie d'une comédie romantique emmitouflés avec une boisson chaud ? Les nouveautés Prime Video du 13 au 19 janvier 2025 viennent d'ajouter Je te promets (The Vow). Un film doté d'un joli casting composé de Rachel McAdams (Red Eye : Sous haute pression) et Channing Tatum (Magic Mike) dans les rôles principaux, qui côtoient Jessica Lange (King Kong 1976) ou encore Sam Neill (Jurassic Park). C'est disponible ce mercredi 15 janvier 2025 avec trois autres films d'une saga archi culte qu'on ne présente plus vraiment : Mission Impossible.

Une licence qui a évolué au fil des épisodes pour devenir une énorme machine où Tom Cruise essaye de repousser les limites en termes de cascades, et surtout ses propres limites. Malgré ses 62 ans, le comédien aime toujours se mettre en scène plutôt que de faire appel à une doublure. Si les longs-métrages de la franchise sont disponibles via Paramount+, trois films sont de retour sur Prime Video. Il s'agit de Mission Impossible 4 à 6 plus connus sous les noms de MI Protocole Fantôme, MI Rogue Nation (l'un des meilleurs) et MI Fallout (avec Henry Cavill et sa belle moustache).

Ces trois films avaient déjà été aperçus dans le catalogue Prime Video en juin 2024, avant d'être retirés par la suite, et ce retour est donc une excellente nouvelle pour les fans de la licence. Certains vont ainsi pouvoir faire leur retard avant de visionner Mission Impossible 7 Dead Reckoning Partie 1 sur Paramount Plus ou ailleurs, et la sortie de Mission Impossible 8 Dead Reckoning Partie 2 (The Final Reckoning) à partir du 21 mai 2025 au cinéma en France.

Source : Amazon Prime Video.