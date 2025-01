Comme Netflix, Disney+ et Max, Prime Video ajoute des nouveautés à son catalogue chaque semaine, histoire d’apporter toujours plus de variétés. Dans les prochains jours, les abonnés pourront donc profiter de gros film, dont l'adaptation d‘une énorme licence du jeu vidéo, et plusieurs blockbusters d’une saga d’action vraie très appréciée.

Tous les films Prime Video de la semaine du 13 au 19 janvier 2025

Sony est à l’honneur sur Prime Video cette semaine avec l’adaptation d’une très grosse licence PlayStation : Gran Turismo. Le film, avec David Harbour et Orlando Bloom notamment, revient sur l’histoire vraie d’un fan devenu pilote grâce à Gran Turismo. Le film n’a pas rencontré le succès escompté, néanmoins, le divertissement est au rendez-vous. Et dans le cas où vous seriez plutôt dans l'action cette semaine, trois films de la saga Mission Impossible rejoignent le catalogue Prime Video. Parfait avant la sortie de l’ultime volet de la licence arrive prochainement.

15/01 Je te promets : The Vow Mission Impossible : Rogue Nation Mission Impossible : Fallout Mission Impossible : Protocole Fantôme

16/01 Inarrêtable

17/01 Gran Turismo



Les séries qu'on vous recommande pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2025

Malheureusement, pas de nouvelles séries cette semaine, alors pourquoi ne pas rattraper votre retour sur quelques-unes déjà disponibles ? Déjà il faut absolument avoir vu la première saison de Fallout, l’un des derniers gros succès de la plateforme, d’autant plus que la prochaine saison est déjà actée. Elle était encore en tournage il y a peu, mais les terribles incendies qui sévissent en ce moment à Los Angeles ont tout paralysé jusqu’à nouvel ordre. Il y aura donc peut-être un peu de retard. Enfin, pourquoi ne pas jeter un coup d’œil à On Call, série policière très récente qui suit le quotidien d’une femme flic et de sa jeune recrue dans la routine violente du métier. La série réussit son pari de nous embarquer avec elle, notamment grâce à une mise en scène efficace et réaliste.

Enfin, si ce n’est pas fait, vous pouvez essayer de caler Secret Level dans votre agenda. Quelques épisodes très courts sur différents univers bien connus des fans de jeu vidéo comme Donjon et Dragon, Warhammer, Sifu et même le défunt Concord.