Pendant que le mois de novembre 2026 poursuit son cours, Prime Video a déjà levé le voile sur une partie des nouveautés qui attendront les abonnés pour clôturer l’année.

Tandis que Prime Video continue tranquillement de dérouler son programme du mois de novembre 2026, l’heure est déjà venue de se tourner vers ce que nous réserve le mois de décembre 2026 sur la plateforme d’Amazon. Car du chemin reste peut-être encore à faire ces prochaines semaines, où nous attendent notamment la saison 3 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir et la nouvelle série Blade Runner 2099, mais cela n’a pas empêché Prime Video de dévoiler la liste de ses futures productions originales chargées de clôturer l’année.

Tous les films Prime Video confirmés pour décembre 2026

Cela dit, vous le constaterez très vite, elles sont finalement assez peu nombreuses. Pour preuve, côté films, le choix se limitera à L'Homme à la Hotte, une comédie associant de façon inattendue les codes du film de casse traditionnel aux codes du film de Noël. Il devrait toutefois s’agir d’un joli programme pour Prime Video, qui s’est offert pour l’occasion les services d’Arnold Schwarzenegger, que l’on retrouvera ainsi dans un film de Noël pour la toute première fois depuis la sortie d'Un Noël d’enfer il y a déjà trente ans.

02/12 L'Homme à la Hotte



Toutes les séries confirmées pour décembre 2026

Côté séries, le choix sera déjà un peu plus présent avec l’arrivée des saisons 3 de The Devil’s Hour (thriller psychologique britannique) et Maxton Hall – The World Between Us (romance allemande pour jeunes adultes), qui viendront toutes deux conclure leurs shows respectifs. Prime Video lancera également deux nouvelles séries pour l’occasion : Quiz from God, drame médical japonais faisant office d’adaptation à la série coréenne éponyme ; et Sacred Jewel, drame historique coréen revenant sur la guerre opposant le royaume de Goryeo aux Mongols.

04/12 The Devil’s Hour – Saison 3 Quiz from God – Saison 1

05/12 Sacred Jewel – Saison 1

09/12 Maxton Hall – The World Between Us – Saison 3



Source : Prime Video