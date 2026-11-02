Prime Video commence timidement le mois de novembre 2026 avec assez peu de sorties de cette semaine en attendant ses plus grosses exclusivités à venir par la suite.

Après une semaine précédente très calme, réduite au seul film Apocalypse Z : Nouveau Monde, Prime Video semble de nouveau se préparer à un mois de novembre 2026 relativement peu fourni niveau quantité de sorties, pour privilégier des nouveautés majeures comme la Saison 3 des Anneaux de Pouvoir et Blade Runner 2099 à venir dans les prochaines semaines. En attendant de voir si ces séries phares de la plateforme sauront conquérir leur public, le programme de cette semaine du 2 au 8 novembre se focalise également sur les séries. Il faudra en effet repasser plus tard pour les cinéphiles, comme on vous le détaille ci-dessous.

Les sorties séries Prime Video de la semaine du 2 au 8 novembre 2026

Puisque c'est le néant absolu cette semaine du 2 au 8 novembre 2026 et alors que la prochaine sortie majeure connue sur Prime Video sur ce plan n'arrive que le 18 novembre 2026 avec le biopic du célèbre entraîneur de footbal américain Madden, il va falloir se contenter des nouveautés de la plateforme côté séries, avec en tout trois ajouts en attendant les plus gros morceaux à venir plus tard.

Tout commence le mercredi 4 novembre sur Prime Video pour le programme de cette semaine avec The Greatest, qui retrace la vie de Mohamed Ali et suit le jeune Cassius Clay, tout juste sacré aux Jeux olympiques de 1960, dans sa conquête du titre des poids lourds. Jaalen Best incarne le boxeur légendaire aux côtés d’Omari Hardwick, et les huit épisodes sont disponibles d’un coup.

Le vendredi 6 novembre, Prime Video lance ensuite Campus Drivers, une romance française adaptée de la saga littéraire de C.S. Quill. Carmen Kassovitz et Baptiste Masseline y incarnent Lois, étudiante à l’université de Belrose, et Lane, créateur de l’application la plus populaire du campus. La série compte six épisodes, mis en ligne en une seule fois. Le même jour arrive également sur Prime Video Devils’ Crest, une série d’animation imaginée par Reki Kawahara, l’auteur de Sword Art Online. Son intrigue tourne autour d’un jeu mortel qui finit par fusionner avec le monde réel.

4 novembre The Greatest (Saison 1) – Série

6 novembre Campus Drivers (Saison 1) – Série française Devils’ Crest (Saison 1) – Série d’animation



Source : Prime Video