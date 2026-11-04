Tandis que les fêtes de Noël approchent à vitesse grand V, l’heure est venue pour Prime Video de dévoiler la bande-annonce de son film avec une star américaine emblématique.
Comme dirait Mariah Carey : « It’s tiiiiiiiiiiime ! ». Oui, ça y est. Après avoir mis l’accent ces dernières semaines sur les programmes horrifiques en tout genre, l’heure est aujourd’hui venue pour les plateformes de SVOD de passer à la prochaine étape pour cette fin d’année : les programmes de Noël. Et cela commence dès aujourd’hui avec Prime Video, qui vient tout juste de dégainer la première bande-annonce du film L’Homme à la Hotte, qui marquera bientôt le grand retour d’Arnold Schwarzenegger dans un film de Noël.
Prime Video dévoile le trailer du film L’Homme à la Hotte
En effet, 30 ans après avoir marqué l’industrie du cinéma grâce à son rôle dans « La Course au jouet », l’acteur de Terminator a décidé de rempiler en cette année 2026 avec une nouvelle production signée Adam Shankman (Sexy Dance). Le film nous racontera alors comment à l’approche de la nuit la plus chargée de l’année, le Père Noël est contraint de collaborer avec sa liste des vilains pour récupérer sa fameuse hotte qui lui a été volée par une elfe rebelle… en organisant un casse. Un pitch plutôt original pour un film du genre, donc.
Bien sûr, Prime Video précise que derrière « cette aventure de braquage » se cache malgré tout une œuvre résolument festive, teintée de la magie de Noël et pensée pour procurer les fameux sentiments « feel good » qu’on attend d’un film comme L’Homme à la Hotte. Un film, où, soit dit en passant, Schwarzenegger partagera l’affiche avec notamment :
- Alan Ritchson (Reacher)
- Awkwafina (Crazy Rich Asians)
- Ken Jeong (Very Bad Trip)
- Jane Krakowski (Ally McBeal)
- Kyle Mooney (Saturday Night Live)
- Liza Koshy (Y2K)
- Michael Cyril Creighton (Only Murders in the Building)
- Adrian Martinez (Diversion)
- Berkeley James (Middlehood)
Quand sortira le film de Noël avec Arnold Schwarzenegger ?
Reste alors une dernière grande question à laquelle répondre : quand L’Homme à la Hotte sera-t-il officiellement disponible sur Prime Video ? Et la réponse est très simple : le 2 décembre 2026. Il faudra donc attendre encore un tout petit mois pour voir Terminator enfiler son costume de Père-Noël. Ce qui, à la vue de la bande-annonce, promet déjà son lot de moments à se tordre de rire. « Il reviendra… à chaque Noël », s’est d'ailleurs amusé un internaute sur X en référence au film qui a propulsé Schwarzenegger sous le feu des projecteurs. Et on approuve la blague.
Source : Prime Video