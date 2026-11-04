Tandis que les fêtes de Noël approchent à vitesse grand V, l’heure est venue pour Prime Video de dévoiler la bande-annonce de son film avec une star américaine emblématique.

Comme dirait Mariah Carey : « It’s tiiiiiiiiiiime ! ». Oui, ça y est. Après avoir mis l’accent ces dernières semaines sur les programmes horrifiques en tout genre, l’heure est aujourd’hui venue pour les plateformes de SVOD de passer à la prochaine étape pour cette fin d’année : les programmes de Noël. Et cela commence dès aujourd’hui avec Prime Video, qui vient tout juste de dégainer la première bande-annonce du film L’Homme à la Hotte, qui marquera bientôt le grand retour d’Arnold Schwarzenegger dans un film de Noël.

Prime Video dévoile le trailer du film L’Homme à la Hotte

En effet, 30 ans après avoir marqué l’industrie du cinéma grâce à son rôle dans « La Course au jouet », l’acteur de Terminator a décidé de rempiler en cette année 2026 avec une nouvelle production signée Adam Shankman (Sexy Dance). Le film nous racontera alors comment à l’approche de la nuit la plus chargée de l’année, le Père Noël est contraint de collaborer avec sa liste des vilains pour récupérer sa fameuse hotte qui lui a été volée par une elfe rebelle… en organisant un casse. Un pitch plutôt original pour un film du genre, donc.

Bien sûr, Prime Video précise que derrière « cette aventure de braquage » se cache malgré tout une œuvre résolument festive, teintée de la magie de Noël et pensée pour procurer les fameux sentiments « feel good » qu’on attend d’un film comme L’Homme à la Hotte. Un film, où, soit dit en passant, Schwarzenegger partagera l’affiche avec notamment :

Alan Ritchson (Reacher)

Awkwafina (Crazy Rich Asians)

Ken Jeong (Very Bad Trip)

Jane Krakowski (Ally McBeal)

Kyle Mooney (Saturday Night Live)

Liza Koshy (Y2K)

Michael Cyril Creighton (Only Murders in the Building)

Adrian Martinez (Diversion)

Berkeley James (Middlehood)

Quand sortira le film de Noël avec Arnold Schwarzenegger ?

Reste alors une dernière grande question à laquelle répondre : quand L’Homme à la Hotte sera-t-il officiellement disponible sur Prime Video ? Et la réponse est très simple : le 2 décembre 2026. Il faudra donc attendre encore un tout petit mois pour voir Terminator enfiler son costume de Père-Noël. Ce qui, à la vue de la bande-annonce, promet déjà son lot de moments à se tordre de rire. « Il reviendra… à chaque Noël », s’est d'ailleurs amusé un internaute sur X en référence au film qui a propulsé Schwarzenegger sous le feu des projecteurs. Et on approuve la blague.

Source : Prime Video