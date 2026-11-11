La série événement Lord of the Rings Les Anneaux de pouvoir revient dès maintenant pour une saison 3 sur Prime Video. Retrouvez les premiers épisodes en streaming sur la plateforme de SVOD.

Retournez en Terre du Milieu avec la saison 3 des Anneaux de pouvoir sur Prime Video. La suite de la série blockbuster dans l'univers du Seigneur des Anneaux (Lord of the Rings) fait enfin son retour sur plateforme d'Amazon. C'est l'occasion de se replonger dans la guerre entre Sauron et les Elfes. La première moitié de la saison est disponible.

La suite de la série Seigneur des Anneaux est sortie sur Prime Video

Après deux ans d'attente, il est temps de retrouver la série préquelle du Seigneur des Anneaux. Les Anneaux de pouvoir revient aujourd'hui sur Prime Video avec sa saison 3. C'est un événement à ne pas louper pour tous les fans de l'univers et d'heroic fantasy en général.

D'autant plus que la saison 3 des Anneaux de pouvoir promet encore du grand spectacle sur Prime Video. 5 ans se sont écoulés depuis la chute d'Eregion, laissant place à l'invasion des armées de Sauron. Mais les Elfes n'ont pas abandonné la lutte. La guerre entre les deux camps se poursuit alors que le Seigneur des Ténèbres cherche à forger l'Anneau unique qui doit lui donner l'avantage.

Pour ce nouveau chapitre des Anneaux de pouvoir, on retrouve les personnalités phares de la série Seigneur des Anneaux Les Anneaux de pouvoir. Charlie Vickers (Medici, Palm Beach) retrouve le rôle de Sauron tandis que Morfydd Clark (Saint Maud) reprend celui de Galadriel. À leurs côtés ont retrouvera encore Robert Aramayo (Game of Thrones) dans la peau d'Elrond ou encore Daniel Wayman (Gentleman Jack) dans celle de l'inénarrable Gandalf. Après les 40 millions de spectateurs réunis en moins de deux semaines pour la saison 2, nul doute que la saison 3 sera encore un carton sur Prime Video.

Quand sortiront tous les épisodes de la saison 3 des Anneaux de pouvoir ?

Tout comme les deux premières saisons, la suite du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir se compose de 8 épisodes. Aussi, pour créer davantage l'événement, Prime Video ne propose pas l'intégralité immédiatement. La sortie se joue en trois temps, alors voici les dates pour voir toute la saison 3 :

11 novembr e 2026 : épisodes 1 à 4

e : épisodes 1 à 4 18 novembre 2026 : épisodes 5 et 6

: épisodes 5 et 6 25 novembre 2026 : épisodes 7 et 8