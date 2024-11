Disney+ ne compte pas laisser Netflix, Max et Prime Video dégainer leurs sorties de la semaine sans réagir. Tout qu'il y a du très lourd chez la concurrence, avec notamment les deuxièmes parties d'Arcane Saison 2 et de Cobra Kai Saison 6 du côté de la firme au N rouge. Bon, on va pour vous faire languir, ne vous attendez pas à de telles nouveautés dans les films et séries à venir sur le service SVOD de Mickey du 11 au 17 novembre 2024. Ça va être calme, beaucoup plus calme, même si une grosse série originale permet d'éviter la catastrophe. Mais encore faut-il qu'elle fasse ses preuves.

Tous les films et séries Disney+ de la semaine du 11 au 17 novembre 2024

Quoi de beau à savourer en s'installant confortablement dans les sorties de la semaine Disney+ ? Eh bien pas grand-chose malheureusement. Il faut dire que c'était déjà le cas du 4 au 10 novembre 2024 avec seulement l'ajout du film Marvel Les Éternels, et de la saison 2 de la série The Old Man avec Jeff Bridges. Du 11 au 17 novembre 2024, la plateforme de streaming vidéo va tenter de créer l'événement avec Grotesquerie. La nouvelle série originale FX du très apprécié Ryan Murphy, le créateur de Nip Tuck, Glee et tant d'autres succès comme American Horry Story.

Grotesquerie, qui sera disponible le 13 novembre 2024 sur Disney+, versera encore dans l'horreur pour un thriller à la Seven. On va suivre un tueur qui semble prendre un malin plaisir à jouer au boucher, en laissant des indices sur les lieux des crimes. Mais il semble y avoir un petit twist en lien avec le personnage principal incarné par Niecy Nash-Betts (Claws). « L'inspecteur Lois Tryon a l’étrange sensation que ces crimes la ciblent personnellement, comme si quelqu'un - ou quelque chose - se moquait d'elle ». En plus de cette série inédite, Disney+ va diffuser un nouveau film d'animation intitulé Un Conte de Noël, ou presque.

13/11 Grotesquerie - nouvelle série de Ryan Murphy (Nip Tuck, American Horror Story...)

15/11 Un Conte de Noël, ou presque — film d'animation



Source : Disney Plus France.