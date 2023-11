Enfin ! Après de grosses incertitudes, Amazon Prime Video a accepté d'en dire davantage sur la sortie de The Boys saison 4. Un retour un peu plus long que prévu, mais les nouvelles sont bonnes.

Où est la saison 4 de The Boys ? Au chaud dans les bureaux de Prime Video, alors que les abonnés auraient déjà dû être en possession des nouveaux épisodes. La fenêtre de lancement était envisagée pour la fin de l'année, mais c'était avant la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood.

Eric Kripke, le showruner, avait ainsi expliqué « Mise à jour sur The Boys. La date de diffusion de la saison 4 dépend de la durée de la grève des syndicats de scénaristes américains. Nous n'avons pas encore de réponse. Dites aux studios de conclure un accord plus équitable. Pour faire passer la pillule, voici des illustrations marrantes de la saison 4. Nous passons des heures à nous faire nous-mêmes avec ce genre de choses. Et ce n'est même pas à l'écran ». La situation se débloque enfin pour le show Amazon Prime Video.

Quand sort The Boys saison 4 sur Prime Video ?

Quand pourrons-nous voir The Boys saison 4 sur Prime Video ? Dès 2024 ! « Sortez les confettis. The Boys revient en 2024 » a annoncé le service sur X. Une date ou même une fenêtre plus précise ? Pas maintenant, non. Néanmoins, le compte officiel de la série a fait des révélations sur le scénario de la prochaine saison. Attention spoilers si vous n'avez pas commencé !

Ce sera une suite directe à Gen V, le spin-off de The Boys avec des étudiants aux super-pouvoirs, puisque les épisodes à venir sur Prime Video se déroulent environ un mois après. Butcher est « au courant pour le virus », et de son côté, Homelander sera jugé pour avoir arracher la tête d'un manifestant. Oui, il ne faut pas le chercher. Dans ce message, la production indique également que tous les événements de The Boys saison 4 mèneront à Gen V saison 2. Car oui, le spin-off a déjà été renouvelé et reviendra bien sur Amazon Prime Video à une date indéterminée.

En attendant la sortie en 2024, la saison 4 de The Boys a fait quelques promesses. Lesquelles ? Cette fournée d'épisodes sera encore plus « folle », « très étrange et de plus en plus bizarre ». Le gore aura encore sa place avec au moins une scène qui pourrait faire tourner de l'oeil certains. « Je crois que je viens de voir la chose la plus dégueu que j'ai vue en travaillant dans ce métier jusqu'à présent » avait confié Stephan Fleet, le superviseur des effets spéciaux.