Il n'y a pas que Marvel et DC dans le monde des superhéros et vous pouvez aussi compter sur The Boys sur Amazon Prime. La série à succès qui fait beaucoup parler d'elle depuis quelques années. Celle-ci est basée sur la bande dessinée du même nom créée par Garth Ennis et Darick Robertson. Elle a été diffusée pour la première fois en 2019 et est rapidement devenue l'une des séries les plus populaires de la plateforme de streaming. Notamment car il s'agit bien plus que d'une simple série de superhéros mais aussi d'une critique plus globale de notre société et de sa violence.

The Boys, la saison 4 arrive bientôt

En effet, dans l'univers de The Boys, les super-héros sont des célébrités adulées et richissimes, mais ils sont également corrompus et narcissiques. D'autant que le gouvernement américain et les grandes entreprises n'hésitent pas à utiliser leur popularité pour leurs propres fins. Une occasion notamment de critiquer la gestion de crise par les gouvernements et certains liens étroits avec des multinationales. Plus largement aussi elle permet de pointer du doigt la société américaine et son fonctionnement (vente des armes, religion, etc). Une façon intelligente de faire passer un message avec une série de divertissement.

Une saison 4 qui arrive bientôt

La saison 4 devrait donc poursuivre l'histoire de la guerre en cours entre les Boys (les personnages principaux) et les super-héros corrompus de Vought International. Et la bonne nouvelle c'est que le tournage est officiellement terminé. L'information provient du média DiscussingFilm sur Twitter et rapidement le compte officiel de la série a réagi :

Il s'agit d'une photo de l'acteur Karl Urban qui interprète le personnage de Billy Butcher.

Pour l'instant il n'y a pas de date de sortie officielle et on sait simplement que le tout devrait sortir d'ici la fin d'année 2023 sur Amazon Prime. Généralement quand un tournage est terminé c'est tout de même plutôt bon signe. Dans les nouveautés, au casting on pourra noter la présence de l'acteur Jeffrey Dean Morgan que les fans de The Walking Dead connaissent bien pour camper le rôle de Negan. Sinon on retrouvera bien évidemment Antony Starr (Le protecteur), Karl Urban (Butcher), Jack Quaid (Hughie), Erin Moriarty (Stella) ou encore Dominique McElligott (Reine Maeve). On ne sait pas encore ce qui nous attend au niveau du scénario mais nul doute que la fin de la saison 3 (sans spoil) va avoir un impact important sur le déroulement de cette nouvelle saison.