La saison 4 de The Boys promet d'être assez hors norme et à ce titre les créateurs commencent à dévoiler quelques indices.

La série The Boys est un véritable carton depuis sa toute première diffusion en 2019 sur le service de streaming à la demande Amazon Prime. Dans ce contexte, l'attente est particulièrement grande pour l'arrivée de la saison 4 qui doit paraitre en 2024 ou au mieux dans le courant de l'année 2023. Celle-ci devrait permettre d'en savoir plus après la confrontation intense (dont on taira les noms) de la toute fin de la saison 3. Avec bien entendu le retour des personnages cultes comme Homelander, Hugh, BIlly ou encore Stella.

The Boys va encore franchir un cap

On le sait les saisons précédentes de The Boys ne font pas dans la dentelle en terme de violence, avec du gore toujours très "soigné" et un univers particulièrement graphique pour en mettre plein la vue. Eh bien la saison 4 devrait encore aller plus loin d'après les mots de Stephan Fleet, superviseur des effets visuels et producteur associé du show d'Amazon.

Je crois que je viens de voir la chose la plus dégueu que j'ai vue en travaillant dans ce métier jusqu'à présent.

Au moins, la messe est dite. Dans le même contexte sachez que le spin-off de la série The Boys, qui porte le nom de Gen V devait lui aussi être particulièrement gore avec sa dose d'hémoglobine. Reste à voir maintenant jusqu'à quel niveau et surtout quel personnage cela va t-il toucher directement. Rappelez-vous l'une des toutes premières scènes de la saison 1, quand nous étions encore innocent et que nous avions pu "admirer" un personnage exploser en gros plan sans s'y attendre le moins du monde.

