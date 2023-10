D'ici un peu plus d'une semaine, toutes les nouveautés Prime Video d'octobre 2023 seront en ligne. Avant Halloween, le service d'Amazon va rallonger sa sélection avec Hérédité qui rejoindra Midsommar du même réalisateur. En novembre, les abonnés vont aussi découvrir une série James Bond dont le concept n'a pas l'air d'avoir plu après la diffusion de son premier trailer. On aura le temps de reparler de toutes les sorties à venir, mais un programme très important fait déjà savoir qu'il sera de retour dans les prochains mois.

Cette série Prime Video qui fait un tabac annonce déjà son retour

Lorsqu'une série fonctionne vraiment sur une plateforme de SVOD, comme Netflix, Prime Video ou Disney+, elle ne met jamais bien longtemps avant d'être renouvelée. Parfois, les services n'attendent même pas que tous les épisodes soient disponibles, comme ici. Après avoir triomphé avec The Boys, Amazon se félicite du carton du spin-off Gen V au point de confirmer une saison 2.

« Attention à tous les étudiants de l'université Godolkin, Gen V revient officiellement pour une nouvelle saison » (via X). Vernon Sanders, directeur du pôle télévision pour Amazon MGM Studios et donc gérant de Prime Video, s'est exprimé sur ce renouvellement.

Étendre l'univers de The Boys, avec une série aussi audacieuse que Gen V, a été une aventure incroyable pour nous et nos partenaires chez Sony. Dès nos premiers échanges avec les showrunners Michele Fazekas et Tara Butters, mais également Erick Kripke, Evan Goldberg et Seth Rogen, nous savions que Gen V allait repousser les limites. L'approche sans concession est ce que le public aime. C'est ce qui a permis à Gen V de devenir la série numéro 1 sur Prime Video dans plus de 130 pays. Nous sommes heureux que nos formidables acteurs et équipes puissent continuer à raconter de nouvelles histoires audacieuses de Gen V à nos abonnés. Via Variety.

Crédits : Amazon.

La saison 2 de Gen V, le spin-off de The Boys, confirmée par Amazon

Les showrunners eux-mêmes ont partagé leur joie après l'annonce de Gen V saison 2. « Être en mesure de produire une deuxième saison ne pouvait pas nous rendre plus heureux. Ce sont des personnages et des histoires que nous avons appris à aimer. Nous sommes donc ravis de voir que les gens ressentent la même chose ! Les scénaristes travaillent déjà sur la nouvelle saison. La deuxième année sera folle avec tous les ingrédients que vous attendez de la série, à savoir des rebondissements, du cœur, de la satire et l'explosion d'organes génitaux » a déclaré Michel Fazekas et Eric Kripke.

C'est donc signé ! Gen V saison 2 est en cours d'écriture et sera disponible sur Prime Video à une date indéterminée. Rien ne presse en soi puisque les épisodes actuels ne sont pas complets. Il en reste encore deux sur les huit promis initialement. À l'étranger comme en France, ce spin-off de The Boys est un gros succès critique.

« Gen V conserve le mordant, le cynisme et l'humour régressif (à-propos) qui font le sel de la série originale, ce qui montre que The Boys est loin de la lassitude créative qui frappe actuellement des mastodontes comme le MCU » pour le magazine Variety. « L'univers de The Boys se transforme en teen drama pour un pot-pourri de tons qui reste un délice » estime Inverse. Chez Premiere, c'est aussi une grosse recommandation. Si vous aimez The Boys, vous ne serez pas perdus : la série dérivée renoue avec son esprit rigolard et décalé, dont on retrouve le ton scabreux (un pénis en érection et en gros plan, on ne dévoilera pas le contexte) et une passion certaine pour l’hémoglobine ».