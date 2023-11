Amazon décide de se la jouer comme Netflix et Disney+ et effectue un ménage qui ne va plaire aux abonnés Prime Video. Trois séries n'auront pas de suite et donc pas de fins.

L'une des particularités des plateformes de streaming vidéo comme Netflix, Prime Video, ou Disney+, c'est de produire des contenus exclusifs qui visent à attirer les abonnés. Des programmes originaux qui sont tantôt des succès, tantôt des flops aux yeux des plateformes. Et lorsque ce sont des échecs, les différents services n'ont aucun scrupule à tout arrêter. Amazon le démontre malheureusement avec des exemples concrets.

C'est déjà la fin pour ces trois séries Prime Video

Après la mise à mort d'une série Netflix, sans que personne ne comprenne pourquoi, Prime Video fait de même et n'y va pas avec le dos de la cuillère. Malgré un bon accueil, la plateforme de SVOD a décidé de ne pas renouveler trois shows télévisés très différents les uns des autres. De multiples annulations qui rappellent le ménage effectué par Disney+ dans son catalogue pour des « raisons économiques ». Un choix qui avait scellé l'avenir de l'adaptation épisodique de Willow.

Ainsi, c'est déjà la fin pour la série horrifique Dolores Roach. Dans celle-ci, on suit une femme qui sort de prison, après 16 ans derrière les barreaux, et dont le destin va rebasculer à la suite d'un incident avec un client dans un institut de massage. À découvert (Harlan Coben's Shelter en VO) n'aura pas non plus le droit à une seconde chance. Cette série disponible depuis quelques mois sur Prime Video est adaptée du roman d'Harlan Coben, qui est à la base du trilogie. Du coup, la saison 1 se termine sur un cliffhanger et ça le restera.

Enfin, le géant américain renonce à With Love après deux saisons. Au moins, c'est déjà mieux. La série relate la vie d'une famille hispanique, dont certains membres sont en quête d'amour, tout au long de l'année. Les trois shows TV sont disponibles sur Amazon Prime Video, mais vous savez maintenant dans quoi vous vous embarquez...

The Horror of Dolores Roach

Synopsis : « Après une peine injuste de 16 ans de prison, Dolores Roach (Justina Machado) découvre un Washington Heights gentrifié et retrouve un vieil ami fumeur de joints, Luis, qui la laisse vivre et travailler en tant que masseuse au sous-sol de son magasin d’empanadas. Lorsque la promesse d’une stabilité retrouvée est menacée, « Dolores aux Mains d’or » est poussée à des extrêmes choquants pour survivre ». Disponible sur Prime Video.

À découvert (Harlan Coben's Shelter)

Synopsis « Basé sur la série de livres à succès d'Harlan Coben, "À découvert" raconte l'histoire de Mickey Bolitar après la mort de son père qui le mène à commencer une nouvelle vie dans le New Jersey. Lorsqu'un nouvel élève disparaît, Mickey se retrouve mêlé à des secrets. Avec l'aide de ses amis, Spoon et Ema, il découvre un souterrain sombre qui pourrait contenir les réponses à des années de disparition ». Disponible sur Amazon Prime Video.

With Love

Synopsis : « With Love est une comédie dramatique, suivant sur une année et autour d'une poignée de fêtes populaires, l'histoire de Lily et Jorge Diaz, frère et sœur, ainsi que de leur famille. Au fil de leur recherche de l'amour, leur chemin croisera celui de divers protagonistes ». Disponible sur Prime Video.

Les nouvelles sorties du 20 au 26 novembre 2023

Dites donc adieu à Dolores Roach, With Love et À découvert. Les trois séries Amazon Original sont annulées définitivement. Peut-être une récupération par Netflix ou Disney+ dans les prochains mois ? Wait & see. Si vous n'avez pas la motivation de vous investir après cette nouvelle, voici d'autres programmes à regarder avec les sorties Prime Video S47.

Bottoms (20 novembre) - film

Rick et Morty saison 7 épisode 6 (20 novembre) - série . Pass Warner Requis

. Pass Warner Requis Leverage Redemptions - saison 2 (23 novembre) - série . Pass Warner requis

. Pass Warner requis Le Monde incroyable de Gumball (25 novembre) - série . Pass Warner requis

. Pass Warner requis Coupe du monde biathlon (25 au 26 novembre) - doc. Pass Warner requis

Ces nouveautés Prime Video ne vont pas disparaitre de sitôt, mais pour la Coupe du monde biathlon, mieux vaut s'assurer de suivre en direct ce week-end.