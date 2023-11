Netflix déroule son programme pour les prochaines semaines et mois, et dans le lot, il y a une énorme surprise pour une cultissime série. Il va cependant falloir prendre son mal en patience.

Netflix a fait de très nombreuses annonces lors de la Geeked Week 2023. Les abonnés sont assurés d'avoir du contenu pour longtemps, et de façon régulière, y compris à court terme. Et même au-delà puisqu'une annonce, qui devrait faire très plaisir, a été faite.

Une révélation pour une série Netflix unique et cultissime

Les sorties Netflix de la semaine 47 incluent deux très grosses séries avec Squid Game : Le Défi, une téléréalité où de vrais candidats s'affrontent pour remporter 4,56 millions de dollars, et Batman la série animée. Une oeuvre légendaire des années 90 qui offre, dès maintenant, sa saison 1 pour les abonnés. Plus tôt cette année, la firme au N rouge a aussi fait revenir une autre série culte, Black Mirror, pour une saison 6 jugée encore une fois inégale. Des nouveaux épisodes certes critiqués, mais qui ont été largement regardés. La série a rejoint le top 10 dans 92 pays, et s'est hissé dans le top 10 mondial des shows TV anglophones les plus vus de la plateforme. Et pour la firme au N rouge, ça veut dire beaucoup.

Devant ce succès, Netflix a validé la mise en chantier de Black Mirror saison 7 selon les informations de Variety. Pas de casting annoncé, ni même de synopsis pour cette prochaine fournée d'épisodes. En revanche, l'équipe actuelle de production serait de retour, dont le showrunner Charlie Brooker. « J'ai toujours trouvé que Black Mirror devait raconter des histoires différentes les unes des autres, et continuer de surprendre les gens. Y compris moi-même, sinon, à quoi bon ? Ce doit être une série qui ne peut pas être facilement définie, et qui peut se renouveler sans cesse » avait déclaré le réalisateur avant la diffusion de Black Mirror saison 6 sur Netflix.

Black Mirror saison 6. Crédits : Netflix.

Black Mirror saison 7 arrive sur la plateforme de SVOD

Les sources de Variety sont très fiables, mais en plus, Netflix a confirmé Black Mirror saison 7. Une information confidentielle qui n'aurait visiblement pas dû sortir étant donné que le message a été retiré entre temps. Dans un post publié sur X, le service faisait un point sur les nouveautés actuellement dans les cartons. « Ca arrive prochainement : Mercredi saison 2, Young Royal S3, All of Us Are Dead S2, Arcane saison 2, Sweet Home S2 & 3, Emily in Paris S4, Umbrella Academy S4, Stranger Things saison 5. On a oublié deux annonces et pas n'importe lesquelles. Love, Death & Robots S4 et Black Mirror S7, bientôt aussi ! ».

Le « bientôt » n'est toutefois pas à prendre au pied de la lettre. Comme d'habitude, « prochainement » avec Netflix peut durer de longs, très longs mois... Mais au moins, on sait que Black Mirror saison 7 arrivera tôt ou tard. Pour la saison 6, Charlie Brooker avait voulu repousser les limites. « Cette fois, en plus des codes habituels de Black Mirror, nous avons également quelques nouveaux éléments, que j’avais juré de ne jamais intégrer à la série, afin de repousser les limites de ce qu’est un épisode de Black Mirror. Les histoires correspondent toujours aux critères de Black Mirror, de bout en bout, mais avec quelques rebondissements et plus de variété que jamais » avait-il confié.

En parallèle, Netflix a également donné son accord pour un jeu vidéo Black Mirror. On ne sait encore rien dessus malheureusement. Est-ce que ce sera un titre indé ou un AAA à gros budget ? Mystère...