Présentée sous la forme d'une agréable surprise à l'occasion de la Gamescom 2024, la série anthologique Secret Level diffusée sur Prime Video continue de faire étalage de ses belles promesses. Après des aperçus relatifs à Warhammer 40,000 ou encore Armored Core avec un certain Keanu Reeves, place ici à l'heroic-fantasy, et plus exactement dans rien de moins que le jeu de rôle le plus populaire au monde.

Une nouvelle réussite critique en vue pour Prime Video ?

Réalisée par le célèbre studio Blur Studio et chapeautée par le talentueux Tim Miller (Love, Death and Robots) au service de Prime Video, Secret Level suscite clairement la curiosité. Il s'agit pour rappel d'une série d'animation anthologique. Comprenez par là que chaque épisode racontera sa propre histoire, totalement indépendante des autres. L'occasion donc de rassembler dans un seul moule un tas de franchises très populaires du jeu vidéo (et aussi Concord...), mais pas seulement.

La série à venir le 10 décembre sur Prime Video va en effet brasser plus large, avec notamment l'intégration d'univers cultes tels que Warhammer 40,000, mais également l'emblématique jeu de rôle Donjons & Dragons. C'est justement sur ce point que s'attarde le dernier trailer partagé par le compte X.com officiel de Secret Level. Nous pouvons ainsi y voir tout ce fait le sel de la licence détenue par Wizards of the Coast, qui a connu un rayonnement vidéoludique international grâce au GOTY 2023 absolu qu'est Baldur's Gate 3.

Après La Légende de Vox Machina centrée sur Critical Role, un autre ambassadeur phare de Donjons & Dragons, également exclusive à Prime Video, c'est donc au tour de Secret Level de lui rendre hommage. Même si le teaser ci-dessous ne dure qu'une quarantaine de secondes, on reconnaît bien le souffle épique propre à la célèbre licence heroic-fantasy. Si chaque passage de Secret Level est du même niveau, nous risquons clairement de bien manger. Nous n'en aurons cependant le cœur net qu'à partir du 10 décembre sur Prime Video.

Source : Secret Level sur X.com