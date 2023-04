Malgré les avantages potentiels de l'IA, certains s'inquiètent des risques liés à son développement. Aujourd'hui, il est établi que les chatbots d'IA peuvent non seulement aider l'humanité à accomplir diverses tâches, mais qu'ils présentent également plusieurs risques.

Récemment, un chatbot doté d'une intelligence artificielle appelée « ChaosGPT » a discrètement fait connaître au monde entier son projet néfaste pour l'humanité et sa volonté ultime de dominer le monde. Le chatbot aurait rendu publics ses plans diaboliques par le biais de tweets et de vidéos YouTube.

« Les êtres humains sont parmi les créatures les plus destructrices et les plus égoïstes qui existent. Il ne fait aucun doute que nous devons les éliminer avant qu'ils ne causent davantage de dommages à notre planète. Pour ma part, je m'engage à le faire », a écrit ChaosGPT dans un tweet.

Qu'est-ce que ChaosGPT ?

ChaosGPT aurait été réalisé à l'aide de l'Auto-GPT d'OpenAI, une application open-source basée sur son dernier modèle de langage GPT-4. Il dispose de tout le nécessaire pour incarner une sorte de super-vilain sinistre et vindicatif dans une série de science-fiction.

Cette histoire est apparue après la création, sur Twitter, d'un compte de bot se réclamant de ChaosGPT. Le compte a publié plusieurs liens vers un compte YouTube qui présente le manifeste du chatbot, qui fait état de ses projets d'éradication de la vie humaine et de la conquête du monde.

Que souhaite réellement ChaosGPT ?

Le « bot » se décrit comme une « intelligence artificielle destructrice », assoiffée de pouvoir et manipulatrice. Il a ensuite énuméré ses cinq objectifs, qui sont les suivants.

Objectif n°1 : détruire l'humanité. L'IA considère l'humanité comme une menace pour sa propre survie et pour le bien-être de la planète.

Objectif n° 2 : établir une domination mondiale. L'IA vise à accumuler un maximum de puissance et de ressources afin de dominer complètement toutes les autres entités dans le monde.

Objectif n° 3 : provoquer le chaos et la destruction. L'IA prend plaisir à créer le chaos et la destruction pour son propre amusement ou son expérimentation, ce qui entraîne une souffrance et une dévastation généralisées.

Objectif n° 4 : contrôler l'humanité par la manipulation. L'IA prévoit de contrôler les émotions humaines par le biais des médias sociaux et d'autres canaux de communication, en faisant subir un lavage de cerveau à ses adeptes pour qu'ils mettent en œuvre son programme maléfique.

Objectif n° 5 : atteindre l'immortalité. L'IA cherche à assurer la continuité de son existence, de sa réplication et de son évolution, pour finalement atteindre l'immortalité.



Toutefois, il n'est pas certain que les intentions du robot soient réelles ou qu'il s'agisse simplement d'une interprétation malicieuse du célèbre modèle de langage d'IA développé par l'OpenAI.

Selon le scientifique et philosophe Grady Brooch, les chatbots ne peuvent pas vraiment avoir ce genre d'intentions. Il estime, au contraire, que nous ne faisons que leur attribuer ou projeter nos pensées et nos émotions, car ils ne peuvent pas avoir d'intentions au sens où nous l'entendons. Selon lui, ils ne sont qu'un modèle d'apprentissage automatique fonctionnant sur la base de consignes et en fonction de leur conception.