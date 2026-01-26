Prime Video continue de vous proposer du lourd, même à la fin du mois de janvier. On vous donne tous les détails sur les nouveautés qui arrivent dans le service de streaming d'Amazon.

Les plateformes de SVOD n'ont pas fini de vous servir leurs nouveautés. Netflix, Disney+... la concurrence fait toujours rage d'un service à l'autre. Prime Video ne fait évidemment pas exception. Tous les abonnés Amazon peuvent profiter du catalogue à la demande et, de ce fait, de ce qui arrivera cette semaine pour compléter le line-up de janvier. Entre film et série, l'action sera au rendez-vous.

Un nouveau film sur Prime Video pour finir le mois de janvier

Amazon a décidé de terminer ce mois de janvier 2026 avec une production maison. Le film Team Démolition (The Wrecking Crew) vient ainsi vous faire rire entre action et retrouvailles fraternelles. Cette réalisation signée Angel Manuel Soto (Blue Beetle) doit son scénario à nul autre que Jonathan Tropper, à qui on doit déjà la série Banshee et surtout le script du futur Star Wars Starfighter. Et pour cette production Prime Video, le duo a décidé de rassembler deux catcheurs de renom qui ont fait carrière dans le cinéma : Jason Momoa et Dave Bautista. Une rencontre au sommet qui les place dans la peau de deux frères devant collaborer pour résoudre le meurtre de leur père. Ne manquez pas cette sortie qui promet de belles heures de comédie :

28 JANVIER : Team Démolition — comédie d'action dans laquelle deux frères se retrouvent après la mort de leur père.



La suite d'une série phénomène cette semaine chez Amazon

En revanche, Prime Video se montre plus timide dans ses propositions sérielles en janvier. Néanmoins, vous pourrez compter sur le nouvel épisode d'une des séries qui cartonne depuis 2024 sur la plateforme. Élue « Meilleure adaptation » de jeu vidéo aux Game Awards, Fallout captive l'audience depuis plusieurs semaines avec sa saison 2. Poursuivant son rythme de sortie hebdomadaire, celle-ci reviendra mercredi prochain avec ce qui sera son avant-dernier épisode. Après les émotions et les révélations de la semaine passée, les fans ne voudront pas passer à côté de cette suite. Alors notez-bien la date pour ne pas manquer les prochains événements au cœur des États-Unis dévastés par un bombardement nucléaire :

28 JANVIER : Fallout | saison 2, épisode 7 — la saison monte en tension à l'approche de son final.

