On le sait désormais, le DCU a changé de main. Maintenant, ce sont James Gunn et Peter Safran qui ont pris la relève avec de nouvelles idées, de nouveaux projets et de nouveaux héros. Tout commencera avec le prochain film Superman, et oui sans Henry Cavill (on remue le couteau dans la plaie, je sais). Toutefois, pendant la transition, plusieurs films et séries étaient lancés et/ou en cours. Si certains, comme Aquaman 2 ou encore le terrible The Flash, n’auront, heureusement, aucune suite, un autre héros pourrait bien faire son grand retour prochainement.

Le DCU mise très gros sur son nouveau héros fétiche

Durant l’été 2023, un héros méconnu du grand public avait droit à son long métrage, Blue Beetle. Mélange de Spider-Man et Iron Man, le film nous faisait suivre un ado qui, par la force des choses, devient l’hôte d’une machine ultra sophistiquée, une combinaison “vivante” lui offrant des compétences incroyables. Le film, réalisé par Angel Manuel Soto et porté par Xolo Maridueña (Cobra Kaï), rencontre un petit succès et des critiques mitigées. Ni bon, ni foncièrement mauvais, divertissant et au mieux prometteur pour la suite. Et justement, la suite, elle arrive.

Oui, le super-héros tout frais tout jeune n’est pas enterré avec le reste de l’ancien DCU. Comme Peacemaker, il y aura bel et bien un après. Deadline a en effet eu la confirmation qu’une série Blue Beetle, visiblement en animation, va être prochainement mise en chantier. À la barre, on retrouvera le réalisateur et le scénariste du film qui prendront ici le rôle de producteurs exécutifs tandis que ce sont Miguel Puga (The Casagrandes) et Cristian Martinez (Good Trouble) qui s’occuperont du rôle de showrunner, réalisateur et scénariste. Pour le moment, même si tout le monde est au travail depuis le début de l’année 2024, la série n’en est qu’à ses débuts. Pour le moment, on ne sait même pas si Xolo reprendra le rôle ou non.

Deadline affirme cependant que la série emboîtera le pas au film de 2023 et pourrait même s’ancrer dans le nouveau DCU imaginé par James Gunn et Peter Safran. Trop tôt pour le dire, mais une chose est sûre, Blue Beetle reviendra prochainement. Les bruits courent qu’il aurait même droit à un second film. Définitivement, DC mise gros sur ce nouveau héros qui a su apporter un coup de frais à un univers cinématographique qui tirait la tronche.