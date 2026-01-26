Netflix termine le mois de janvier en beauté avec le retour d'une série évènement qui fait déjà tourner des têtes. Sans compter de nombreux films pour commencer le mois de février.

Netflix termine timidement le mois de janvier 2026 avec un film sur l'une des personnalités françaises les plus marquantes de sa génération et une série extrêmement attendue. C'est maigre, mais suffisant en attendant les grosses sorties de février 2026 et, au pire des cas, vous pouvez toujours jeter un œil à Prime Video ou Disney+ qui ont eux aussi des calendriers chargés.

Les films Netflix de la semaine du 26 janvier au 1er février 2026

Dans les prochains jours, Netflix ajoutera un film biopic sur l'illustre Charles Aznavour, chanteur marquant de l'histoire de la chanson française, qui nous a quittés en 2018. Le film, Monsieur Aznavour, retrace des moments importants de la vie de l'artiste, fils de réfugiés qui vivait sans un sou et en qui personne ne croyait vraiment. Ce n'est que grâce à sa volonté et à sa force de caractère qu'il réussira à conquérir le monde avec ses chansons. Le film, réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir, arrive dès le 31 janvier sur Netflix après avoir été très largement salué par les critiques et les spectateurs. Enfin dès le 1er février, vous pourrez retrouvé pas moins de 7 nouveaux films dont Terminator Renaissance avec Christian Bales (The Dark Knight) ou encore Las Vegas 21 avec Kevin Spacey.

31/01 Monsieur Aznavour



01/02 Las Vegas 21 Terminator Renaissance Le dragon des mers : la dernière légende Miss Campus #Pire Soirée L’affaire Thomas Crown Raison et sentiments



Toutes les séries de la semaine du 26 janvier au 1er février 2026

Autre sortie importante de la semaine, et pas des moindres, Netflix lance la première partie de la saison 4 des Chroniques de Bridgerton. Ces premiers épisodes seront disponibles dès le 29 janvier prochain et se focaliseront cette fois sur Benedict, le dernier de la fratrie, réputé pour être un homme à femmes pas très sérieux, qui préfère la légèreté à ses obligations. Mais lors d'un bal masqué, il rencontre Sophie, une jeune femme qui va absolument tout changer. Amour, humour et drama historique sont une nouvelle fois au cœur de cette nouvelle saison.

Une recette qui fait tout le sel de cette série Netflix, au point d'en faire l'une des séries les plus vues de la plateforme. La première partie de la saison 4 sera donc disponible dans les prochains jours, tandis que la partie 2 ne sera mise en ligne qu'en février. On notera également l'arrivée de l'intégrale de la série Bones pour commencer le mois de février en beauté.

29 janvier La Chronique des Bridgerton - Saison 4, Partie 1

01/02 Bones - Saisons 1 à 12



source : Netflix