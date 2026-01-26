Un cirque, de la musique ou encore des superhéros… Le programme de la semaine s’annonce chargé sur Disney+, avec un nouveau film à découvrir tous les jours.

La ronde continue. Chaque semaine, les géants du streaming enrichissent leur catalogue avec un flot de nouveautés. Fin de mois ou pas, Disney+ ne compte pas ralentir la cadence. Au contraire, Marvel sera clairement à l’honneur ces prochains jours, entre films récents, héros adoré et nouvelle série évènement inédite. Voici le programme complet de la semaine sur Disney+.

Tous les films Disney+ de la semaine du 26 janvier au 1er février 2026

À chaque jour son film. En janvier 2026, Disney+ semble avoir adopté un nouveau credo en offrant à ses abonnés un long-métrage à découvrir chaque jour. La semaine commence en chanson avec The Greatest Showman, porté par un Hugh Jackman aussi flamboyant qu’incarné. Mais c’est surtout sur Marvel que la plateforme mise cette semaine. D’abord avec Spider-Man Far From Home, le second volet de la saga avec Tom Holland et Zendaya, dans lequel Peter part pour un tour d’Europe et y rencontre Mysterio. Le Tisseur cédera ensuite sa place aux anti-héros. Moins d’un an après sa sortie, Thunderbolts rejoindra le catalogue de Disney+ en fin de semaine. Un passage obligatoire pour se remettre à jour avant le lancement réel de la prochaine phase du MCU et, surtout, l’arrivée d’Avengers Doomsday, prévue pour la fin de l’année.

26 janvier

The Greatest Showman

27 janvier

Un secret

28 janvier

Jack et la mécanique du cœur

29 janvier sur Disney+

La Promesse de l’aube

30 janvier

Spider-Man Far From Home

31 janvier

Thunderbolts*

Toutes les séries de la semaine du 26 janvier au 1er février 2026

Côté séries, Disney+ mise tout sur sa nouvelle production événement Marvel : Wonder Man. La série suit Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II), cascadeur raté tentant de décrocher le rôle-titre dans le reboot d’un film de super-héros dont personne ne veut. Dans un Hollywood où les super-pouvoirs sont bannis, il va tenter de devenir la prochaine superstar alors qu’il est lui-même un super-héros. Après des séries Marvel en déclin depuis des années, l’autodérision et le concept meta de Wonder Man semblent fonctionner, selon les premières critiques. Il ne restera plus qu’à se faire son propre avis lors de son arrivée sur Disney+ plus tard dans la semaine.

28 janvier

Wonder Man

Source : Disney