Amazon a fait très fort avec les premières nouveautés Prime Video d'octobre 2023. Dès le début du mois, le géant a liquidé ses plus grosses cartouches avec différents films horrifiques en amont d'Halloween. Il y a eu Jigsaw, Midsommar et Hérédité d'Ari Aster, Totally Killer - qui dérive plus sur la comédie - ou le thriller Le Silence des Agneaux avec le terrifiant tueur en série, et cannibale, Hannibal Lecter.

De grands classiques sont aussi apparus sur la plateforme à l'image de Wargames, Les Sept Mercenaires, Et pour quelques dollars de plus ou la collection James Bond : De Dr No à Spectre, tandis que les ados ont pu suivre le dénouement de la relation tumultueuse entre Hardin et Tessa dans After 5. Place maintenant aux nouvelles sorties Prime Video du 9 au 15 octobre 2023.

Toutes les nouveautés Prime Video du 9 au 15 octobre 2023

Pour la semaine du 9 au 15 octobre 2023, Prime Video va copier un peu Netflix avec une série dont l'histoire ressemble à La Casa de Papel. À l'instar du show phare de la firme au N rouge, Everybody Loves Diamonds traitera d'un des plus gros casses du siècle, qui a d'ailleurs été surnommé comme tel, qui a réellement eu lieu à Anvers en Belgique. La différence, c'est qu'il ne s'agit pas ici d'un vol d'argent mais d'objets, des diamants, pour un montant dépassant les 100 millions de dollars.

« Retour sur le cambriolage du siècle, commis à Anvers en 2003 par l’Italien Leonardo Notarbatolo, originaire de Palerme, et sa bande, la nuit de la Saint-Valentin, qui ont contourné le système de sécurité qui protégeait la chambre forte du Diamond Center de la ville flamande. La valeur de leur butin s'élève à plus de 100 millions de dollars » synopsis officiel de Tout le monde aime les dimants, le 13 octobre sur Amazon Prime Video.

Même si l'époque rime plutôt avec Halloween, un film iconique de Noël est en chemin : Le Grinch. Une comédie familiale de Ron Howard (Backdraft, Rush...) avec un Jim Carrey bien décidé à gâcher la fête préférée des enfants. Deux jours plus tard, Prime Video proposera un autre classique avec la rom com The Holiday et son panel de stars (Jude Law, Cameron Diaz...). Jamie Foxx et Tommy Lee Jones se retrouveront à l'affiche de The Burial. Le premier est un jeune avocat qui devra défendre le second, un gérant d'une chaîne de pompes funèbres floué par un puissant conglomérat.

Les sportifs pourront quant à eux se mettre devant Strong: aussi forts que fragiles. Un documentaire avec des témoignages de personnalités du sport de haut niveau sur la difficulté de faire ce métier. Voici le line-up complet des ajouts Prime Video du 9 au 15 octobre 2023.

Les films d'octobre 2023 (semaine 41)

Awareness (11 octobre)

The Burial (13 octobre)

The Holiday (15 octobre)

Le Grinch (15 octobre)

Les séries d'octobre 2023 (semaine 41)

Everybody Loves Diamonds (13 octobre)

Les documentaires et émissions d'octobre (semaine 41)

Strong : aussi forts que fragiles (10 octobre)

Jim Carrey en abominable Grinch (crédits : CinéSérie).

Les actualités SVOD d'octobre 2023 (Netflix, Prime Video, Disney+)