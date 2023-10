Comme pour Prime Video et Disney+, les nouveautés Netflix d'octobre 2023 permettent à la firme au N rouge de réaliser l'un de ses meilleurs mois. Ce qui profite de ce fait aux abonnés du service de SVOD. Faut-il s'attendre à une redescente en novembre 2023 et au-délà ? Le line-up des prochains ajouts ne sera dévoilé que fin octobre, mais on a déjà la confirmation de la sortie de deux gros projets à court terme.

Une autre grosse sortie Netflix de décembre 2023 se montre

Les premières nouveautés Netflix d'octobre 2023 sont disponibles. Un très gros mois avec la saison 3 de Lupin, l'excellent Charlie et la Chocolaterie de Tim Burton ou encore un choix de films d'horreur pour Halloween avec, entre autres, Conjuring 1 & 2. Comme souvent, la plateforme donne également un aperçu des nouvelles sorties à venir pour les mois suivants. Et ça a très bien commencé avec la confirmation du futur film de David Fincher (Fight Club, The Social Network...), The Killer, qui sera disponible le 10 novembre 2023.

Avec beaucoup d'avance, Netflix a aussi entamé la promotion de Leave The World Behind - ou Le Monde après nous en français. Un film catastrophe réalisé par Sam Esmail. Si ce nom ne vous évoque rien, ses œuvres vous y aideront. C'est à lui que l'on doit la série Homecoming sur Amazon Prime Video, mais surtout Mr. Robot avec Rami Malek. Autant dire qu'il sait ménager le suspens, ce qui servira à n'en pas douter ce long-métrage à l'ambiance fin du monde.

« Les vacances d'une famille sont interrompues par l'arrivée en pleine nuit de deux inconnus cherchant à se protéger d'une cyberattaque. Tandis que la menace se rapproche, chacun tente de défendre sa place dans un monde qui s'écroule ». Comme d'autres films Netflix, on a un casting 5 étoiles avec Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali (Blade), Myha'la Herrold ou encore Kevin Bacon. La diffusion est prévue pour le 8 décembre 2023 et certains sont déjà hypés.

Avant Le Monde d'après nous, ne ratez pas The Killer

Le Monde d'après nous n'est pas encore disponible, mais déjà, le trailer fait son petit effet. Les commentaires positifs sur X sont nombreux. « Impatient »; « Une bande-annonce intéressante, plus une brochette d'excellents acteurs et actrices, j'en suis ! »; « Un film qui a l'air de mériter une sortie au cinéma »; « La photographie de Sam Esmail est un tél délice. Je vais le regarder rien que pour cela »; « Quiconque a vu Mr. Robot sait qu'il faut suivre ce film ». Netflix et Sam Esmail ont donc une grosse pression. Généralement, les longs-métrages de la plateforme au N rouge sont descendus en flèche, mais avoir le créateur de Mr. Robot fera peut-être la différence...

Un projet adapté du best-seller Le Monde d'après nous, comme le prochain David Fincher, The Killer. Disponible le 10 novembre 2023, ce dernier transposera la bande dessinée Le Tueur avec Michael Fassbender (Eden Lake, Inglourious Basterds, X-Men : Le Commencement...) dans le rôle principal. Un excellent acteur qui devrait délivrer une performance froide comme son personnage. « Après une catastrophe évitée de justesse, un tueur se bat contre ses employeurs et lui-même. Dans une chasse à l'homme internationale qui, selon lui, n'a rien de personnel ».