Les nouveautés Netflix d'octobre 2023 ont bien démarré avec plusieurs programmes attendus. En termes de longs-métrages, le service de SVOD a par exemple débuté avec un thriller brûlant, Fair Play, et Ballerina, un film d'action sud-coréen qui porte le même nom que le prochain spin-off de John Wick.

Au niveau des séries, c'est la saison 3 de Lupin qui a été mis en avant, mais le retour du voleur campé par Omar Sy semble avoir déçu. Enfin, les amoureux du ballon rond et des Spice Girls ont pu se plonger dans la vie des Beckham avec la mini-série éponyme. Et en ce moment, y'a quoi de beau à voir ? Voici les nouveautés Netflix de la semaine et du week-end.

Toutes les nouveautés Netflix du 9 au 15 octobre 2023

Après les nouvelles sorties Netflix du 1er au 8 octobre, voici celles du 9 au 15 octobre 2023. L'ajout à ne pas manquer de ces prochains jours est sans conteste La Chute de la maison Usher. La toute dernière série de Mike Flanagan qui a réalisé Pas un bruit et Doctor Sleep, mais surtout d'autres productions télévisées pour la firme au N rouge. The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Sermons de minuit (Midnight Mass), The Midnight Club. Un habitué du service qui va livrer un drame familial et horrifique inédit avec la même recette que ses précédentes oeuvres.

On retrouvera des acteurs déjà aperçus précédemment tels que Kate Siegel, Carla Gugino ou Rahul Kohli, mais aussi le légendaire Luke Skywalker : Mark Hamill. « Les redoutables jumeaux Roderick et Madeline Usher ont fait de Fortunato Pharmaceutique un empire d'abondance, de privilège et de pouvoir. Mais de sombres secrets font surface lorsque les héritiers de la dynastie Usher commencent à mourir des mains d'une mystérieuse femme surgie du passé ». Une grosse série Netflix adaptée de l'ouvrage d'Edgar Allan Poe.

Pour rester dans l'horreur, on note également la présence du film Séminaire le 13 octobre. « Un groupe hétéroclite d'employés municipaux se trouve aux prises avec des querelles internes et un tueur sanguinaire au cours d'un séminaire a priori anodin ». Ci-dessous le line-up complet Netflix du 9 au 15 octobre 2023.

Les films d'octobre 2023 (semaine 41)

Il était une star (11 octobre)

Ìjọ̀gbọ̀n (13 octobre)

Séminaire (13 octobre)

Les séries d'octobre 2023 (semaine 41)

Un trésor de belle-mère (9 octobre)

Ag3nda - saison 2 (10 octobre)

Last One Standing (10 octobre)

Pacto de silencio (11 octobre)

Good night world (12 octobre)

La Chute de la maison Usher (12 octobre)

Les documentaires et émissions d'octobre (semaine 41)

Big Vape : La chute de Juul, géant de l'e-cigarette (11 octobre)

Camp Courage (15 octobre)

Les actualités SVOD d'octobre 2023 (Netflix, Prime Video, Disney+)