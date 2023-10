Disney+ est la dernière plateforme de SVOD à s'être lancée dans la course après Netflix et Prime Video. Comme ses semblables, celle-ci évolue pour le meilleur comme pour le pire afin d'agrandir la base d'abonnés et / ou d'augmenter les revenus dégagés par les abonnements. Et depuis plusieurs semaines, la firme aux grandes oreilles serre drastiquement la vis pour parvenir à ses fins et c'est loin d'être fini. Après l'annonce d'une nouvelle mesure, le service va durcir sa politique. Pas de bouclier tarifaire ni de remise spéciale du président Mickey !

Des sanctions pour le partage de compte Disney+

Disney+ ne manque pas d'idées de faire des économies. Dans un premier temps, une soixantaine de films, séries et documentaires ont été supprimés du service et ne reviendront jamais. Le show télévisé Willow n'aura d'ailleurs pas de saison 2 car le succès n'a pas été au rendez-vous, et qu'il faut récupérer de l'argent partout où c'est possible.

« Il est crucial que nous rationalisions les volumes de contenu que nous créons, et ce que nous dépensons pour les produire. Nous voulions submerger cet espace avec le plus de contenus possible pour gagner le maximum d'abonnés. Mais nous avons réalisé que nous produisions beaucoup de contenus qui ne nourrissaient pas forcément la croissance. Nous voulons réduire notre production sans que cela n'ait d'impact sur les abonnements » avait déclaré le PDG Bog Iger à propos de Disney+ (via TV5 Monde). Comme indiqué, il y aura moins de contenus et le rythme des séries Marvel sera notamment réduit pour éviter des essoufflements.

Mais ce week-end, Disney+ a annoncé une mesure qui touche directement les abonnés. Au Canada, des utilisateurs ont été notifiés que le partage de compte serait formellement interdit à partir du 1er novembre 2023. Et comme on le sait, la firme a de grandes oreilles mais aussi de grands yeux dont elle entend bien se servir. « Sauf autorisation contraire, vous ne pouvez pas partager votre abonnement en dehors de votre foyer ».

Et il va faire quoi au juste Mickey ? Limiter ou résilier le compte d'un fraudeur voire même plus. En cas de violation des nouvelles conditions générales d'utilisations, différentes sanctions sont prévues. « Nous pouvons limiter l'accès au service ou résilier l'abonnement, et / ou prendre toute autre mesure autorisée dans le cadre du contrat ». Des poursuites pénales ? Aux États-Unis, c'est une forte probabilité. Mais bon, ne soyez pas tristes, une baisse des prix arrive aussi.

Crédits : Disney+.

Attention aux nouveaux prix à partir du 1er novembre 2023

Pour l'heure, ces sanctions sur le partage de compte ne va pas toucher les français. Il faut déjà que cette mesure soit appliquée chez nous, mais ne vous en faites pas, ça arrivera tôt ou tard. En revanche, Disney+ va coûter plus cher dès le mois de novembre, y compris dans l'hexagone, pour compenser la perte d'abonnés.

Pour faire simple, le service va faire en sorte de vous facturer 3 supplémentaires par mois. Comment ? En basculant tous les avantages de l'offre actuelle vers une formule Premium à 11,99€ au lieu de 8,99€. Maligne la souris aux grandes oreilles ! Dès lors, si vous voulez conserver la 4K Ultra HD et le HDR par exemple, il faudra monter en gamme. Et attention, car même si vous n'êtes pas prêts à payer plus, votre compte sera prélevé lui. À partir du 20 novembre 2023, si vous ne faites rien, 11,99€ seront pris automatiquement. L'abonnement étant résiliable sans abonnement et en un clic, vous pouvez réagir avant que cela ne se produise.

Les nouveaux tarifs en France dès le mois prochain.

Si vous préférez, un nouvel abonnement Disney+ sera aussi disponible. Un palier avec des publicités à 5,99€. En plus de visionner des spots publicitaires, il va falloir faire une croix sur certains avantages. Oubliez les téléchargements, la 4K HDR ou encore le Dolby Atmos. C'est du 1080 mais tout de même avec un son 5.1. Le nombre d'écrans simultané est quant à lui de 2 contre 4 pour l'offre Premium.