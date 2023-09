C'est bientôt la saison des citrouilles, des frissons, et des frayeurs avec les enfants qui vont venir frapper à votre porte pour vous piller vos bonbons. Et peut-être même vos schokobons, donc faites très attention. Avant que la fête d'Halloween ne pointe le bout de son nez, il est l'heure de voir ce que les plateformes de SVOD comme Netflix ou Disney+ ont planifié pour le mois d'octobre 2023.

La firme de mickey a prévu de son côté plusieurs courts-métrages sur des personnages emblématiques de Walt Disney, des programmes d'horreur pour un peu tous les âges, ou encore le retour de séries très attendues. Comme très souvent, la société capitalise également sur la maison des super-héros avec un gros film Marvel relativement récent qui est justement réalisé par un cinéaste calé pour faire frémir les spectateurs. Voici toutes les nouvelles sorties Disney+ d'octobre 2023.

À lire également, les folles nouveautés Prime Video d'octobre 2023.

Les nouvelles sorties Disney+ d'octobre 2023

Certaines des nouveautés Disney+ d'octobre 2023 étaient déjà connues, mais heureusement, il y a quelques surprises. Avis aux fans du MCU : Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sorti en 2022, va faire son entrée en milieu de mois sur la plateforme de streaming vidéo. Un film très banal... sauf pour la mise en scène puisque Sam Raimi se cache derrière la caméra. Le réalisateur de la trilogie Evil Dead, du jubilatoire Jusqu'en enfer ou encore des longs-métrage Spider-Man avec Tobey Maguire. Un Marvel avec la touche Raimi, comme ses vues aériennes qu'il affectionne plus que tout, et des références à ses précédents travaux.

Dans le genre horrifique, le court-métrage Werewolf By Night de Marvel Studios revient dans une toute nouvelle version. Le contenu sera identique à ce que vous avez pu voir l'année dernière sur Disney+, mais ce sera désormais en couleur. L'absence du charme du noir & blanc, rarement utilisé de nos jours, se fera t-elle ressentir ? Pour ne pas dévier de cette thématique horreur, sachez que la série Chair de poule a aussi le droit à un reboot dès la semaine prochaine. Le concept n'a pas changé depuis les années 90 et les histoires racontées seront indépendantes les unes des autres.

L'une des plus grosses sorties Disney+ d'octobre 2023 sera la saison 2 de Loki. Une suite directe qui va encore plus traiter du multivers, et où le Dieu de la Malice va devoir rétablir l'équilibre en croisant un célèbre vilain Marvel qui aura une place très importante dans les prochains Avengers. L'équipe de super-héros qui sera d'ailleurs à l'honneur avec un épisode animé spécial, d'une trentaine de minutes sûrement, en collaboration avec LEGO. La saison 11 d'une série populaire, un documentaire sur un rappeur légendaire, ou encore un anime très en vogue rythmeront également les nouveaux ajouts Disney+ d'octobre 2023.

Les nouveautés films d'octobre 2023

Mickey and Friends Trick or Treats - court-métrage (2 octobre)

Au Pays des Étoiles - court-métrage (6 octobre)

Donald Décorateur - court-métrage (6 octobre)

Donald Fermier - court-métrage (6 octobre)

Just Mickey - court-métrage (6 octobre)

L’Art du Camping - court-métrage (6 octobre)

Ohé Donald - court-métrage (6 octobre)

Quand le Chat est Parti - court-métrage (6 octobre)

Antigang (6 octobre)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (13 octobre)

La famille Paloni présent Halloween (13 octobre)

Il était une fois un studio - court-métrage (16 octobre)

Excroissance - 18 octobre

Werewolf by Night in Color (20 octobre)

Zombie 3 (20 octobre)

Le Secret de la Momie 2 (27 octobre)

Les nouveautés séries d'octobre 2023

Tokyo Revengers - saison 2 partie 2 (3 octobre)

Luz à Osville - saison 3 (4 octobre)

Les Super-Vilains de Valley View - saison 2 épisodes 1 à 4

Loki - saison 2 (6 octobre)

Chair de poule - saison 1 (13 octobre) épisode 1 à 5

Molly McGee et le Fantôme (18 octobre)

Chair de poule - saison 1 (20 octobre) épisode 6

Amercian Horror Story: New York City - saison 11 (25 octobre)

Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir - saison 4 (25 octobre)

Antidisurbios (25 octobre)

Les Lions de Sicile (25 octobre)

Chair de poule - saison 1 (27 octobre) épisode 7

LEGO Marvel Avengers : Code Red (27 octobre)

L'affaire Wagatha (date à confirmer)

Les nouveautés docs, émissions et télérealité d'octobre 2023

Toy Story Funday Football (1er octobre)

Dear Mama : The Saga of Afeni & Tupac Shaku (4 octobre)

One Strange Rock (18 octobre)

Une vue aérienne typique de Sami Raimi (Evil Dead) pour Doctor Strange 2 - Crédits : Disney.

Les programmes Disney+ d'octobre 2023 à ne pas manquer

Le line-up Disney+ d'octobre 2023 comporte différents programmes pour les enfants à l'approche de la fête des morts. On peut citer par exemple La famille Paloni présente Halloween, Zombies 3 ou encore Le Secret de la Momie 2. Mais la plateforme de SVOD a aussi sécurisé les droits de Tokyo Revengers saison 2 partie 2 qui est un énorme succès. En cinq jours, le générique d'ouverture de ces nouveaux épisodes a comptabilisé plus de 3 millions de vues sur YouTube. La saison 11 d'American Horror Story, diffusée en 2022, est également dans les nouveautés majeures de ce mois-ci. Attendez-vous à des meurtres sordides.

Une belle surprise a été dévoilée dans les nouvelles sorties Disney+ pour les fans de rap US. Dear Mama, une série documentaire en cinq parties sur le légendaire 2Pac et sa mère Afeni Shakur, sera disponible le 4 octobre 2023. Un programme qui a été acclamé par la presse et les spectateurs. Un must-have visiblement pour les aficionados de l'interprète du mythique morceau « California Love » avec l'autre légende Dr Dre.

Darren Aronofsky, le cinéaste atypique de Black Swan, Requiem for a Dream ou Pi, présentera quant à lui One Strange Rock, un documentaire avec Will Smith. « Une planète sans pareille révèle les coups du sort magiques qui ont permis à la vie de ne prospérer que sur Terre. C’est une histoire extraordinaire mise en perspective par les seules personnes qui l’ont laissée derrière : les astronautes ». Enfin, Disney+ célébrera aussi ses héros à travers le court-métrage « Il était une fois un studio » qui mélange dessin à la main et images numériques.

Doctor Strange in the Multivers of Madness (13 octobre)

« Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux ».

Loki - saison 2 (6 octobre)

« Dans son combat pour sauver l'âme du Tribunal des Variations Anachroniques (TVA), Loki, aux côtés de Mobius, du Chasseur B-15 et d’une escouade d’anciens et de nouveaux compagnons, navigue dans un multivers de plus en plus vaste et de plus en plus dangereux à la recherche de Sylvie, du Juge Renslayer et de Miss Minutes. En chemin, il va aussi découvrir le sens véritable des notions de libre arbitre et de destin exceptionnel... »

Chair de poule (13 octobre)

« Chair de poule plonge les téléspectateurs dans un monde plein de mystère et de suspense : cinq lycéens se lancent dans une terrible enquête pleine de rebondissements afin de cerner les circonstances du décès tragique, trente ans plus tôt, d’un adolescent, et découvrent au passage les lourds secrets de leurs parents ». Un nouveau regard sur l'une des séries de livres pour collégiens les plus populaires en exclusivité Disney Plus.