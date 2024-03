Prime Video ferme la marche en annonçant ses sorties d'avril 2024, après Netflix et Disney+. La bataille va encore être acharnée et Amazon n'a pas vraiment envie de perdre du terrain. Comme les autres services de SVOD, la plateforme va mélanger des films et des séries déjà connus, avec des œuvres cultes, mais également de vraies nouveautés avec de belles exclusivités. Le show télévisé adapté d'une franchise vidéoludique iconique débarque... aux côtés d'un autre qui a marqué les années 90 de son empreinte. Indice chez vous : l'un des acteurs est dans God of War et fait des discours plus longs que la campagne de Call of Duty Modern Warfare 3.

Les nouvelles sorties Prime Video d'avril 2024

Cette fois, c'est bon ! Amazon a publié l'agenda complet et officiel des nouveautés Prime Video d'avril 2024. Après avoir offert la trilogie Retour vers le Futur, le service mise sur une production cultissime de Robert Zemeckis : Forrest Gump. Une pépite avec Tom Hanks qui a largement mérité son statut de chef d'oeuvre et de grand classique. La plateforme fait également revenir l'un des flics les plus légendaires des années 80 : RoboCop. La trilogie arrive dès le 1er avril. Pour les férus de bagarre et de séquences d'action, la saga Jason Bourne débarque également à la même date. On n'a pas le détail, mais vu l'intitulé, il y a des chances pour que les cinq films sortis entre 2002 et 2016 soient disponibles.

Les sorties Prime Video d'avril 2024 font aussi dans l'humour avec deux longs-métrages de Fabrice Éboué, Case départ et Le Crocodile du Botswanga. Trop sage encore ? Les sales gosses de South Park le film vont venir mettre l'ambiance dès le début du mois. L'univers DC sera représenté par l'un de ses plus faibles éléments, Shazam. Le film de super-héros avec Zachary Levi découvert dans la série geek Chuck. L'excellent Arrête-moi si tu peux avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks fera une halte à partir du 15 avril prochain. Ce n'est pas cultissime comme Forrest Gump, mais ça reste un Spielberg très réussi dans son genre.

Si vous vous demandez ce qu'une suite à Shining de Stanley Kubrick pourrait bien donner, Doctor Sleep répondra à cette question. Il s'agit de l'adaptation directe du livre écrit par Stephen King publié en 1979. Ca n'égale absolument pas Shining, mais il y a quelques scènes sympathiques avec Ewan McGregor et Rebecca Ferguson (Mission Impossible 7). Ce sera le 1er avril sur Amazon Prime Video.

Les nouveautés films d'avril 2024

La saga Jason Bourne (1er avril)

RoboCop 1 à 3 (1er avril)

Case départ (1er avril)

Le Crocodile du Botswanga (1er avril)

Adaline (1er avril)

Shazam (1er avril)

South Park le film (1er avril)

Alerte à Malibu - 2016 (1er avril)

Séduis-moi si tu peux (1er avril)

Doctor Sleep (1er avril)

Beautiful Wedding (1er avril)

À la conquête de Billy Walsh (4 avril)

Música (5 avril)

Breathe (5 avril)

Arrête-moi si tu peux (15 avril)

Forrest Gump (15 avril)

Puppy Love (25 avril)

Les nouveautés séries d'avril 2024

Fallout (11 avril)

Stargate SG-1 - l'intégrale (11 avril)

Going Home With Tyler Cameron (18 avril)

Them: The Scare - saison 2 (25 avril)

Les nouveautés documentaires et émissions d'avril 2024

Top Gear US (1er avril)

Inès Reg : Hors normes (18 avril)

Comedy Class (26 avril)

Les programmes Prime Video d'avril 2024 à ne pas manquer

Dans les nouveaux programmes Prime Video d'avril 2024 à ne pas rater, il y a la série événement Fallout. Une adaptation ultra attendue par les fans de la licence de Bethesda, mais qui devraient aussi séduire les amateurs d'ambiance post-apocalyptique. Les premières images et détails sont très prometteurs, et le projet n'a pas été confié à n'importe qui. Aux commandes, on retrouve le duo de choc Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan, et sa femme Lisa Joy. Tant qu'à être dans les séries à ambiance, sachez que l'intégrale de Stargate SG-1 a aussi été annoncée dans les ajouts du mois prochain. En mars 2024, Amazon avait déjà agrandi son catalogue avec le film Stargate, la porte des étoiles. Vous allez pouvoir préparer un marathon !

Les entrées Prime Video d'avril 2024 vont également accueillir la saison 2 de la série horrifique Them. L'anthologie proposera cette fois un récit qui se déroule en 1991. Ca racontera l'histoire d'un inspecteur de Los Angeles, Dawn Reeve, qui est confronté à un meurtre horrible d'une mère d'une famille d'accueil. Quant au reste, vous allez pouvoir rire devant le spectacle « Hors normes » d'Inès Reg, vivre des sensations fortes devant Top Gear US ou découvrir de nouveaux talents de l'humour à travers Comedy Class. Une émission avec Eric & Ramzy ainsi que d'autres invités du milieu.

Série Fallout (11 avril) - Exclu Amazon Prime Video

« 200 ans après l'apocalypse, une paisible habitante d'un abri antiatomique est forcée d'aller s'aventurer à la surface… mais elle n'est pas prête pour ce que les Terres désolées lui réservent » synopsis officiel. La série Fallout a choisi Ella Purnell (Yellowjackets) pour le premier rôle, et d'autres valeurs sûres telles que Walton Goggins (The Shield) et Kyle MacLachlan (Twin Peaks).

Stargate SG-1 (11 avril) - l'intégrale

Stargate SG-1 a fait voyager les téléspectateurs durant 10 saisons et occupe une place particulière dans l'univers des séries des années 80. Un show porté par Richard Dean Anderson, Amanda Tapping, Michael Shanks et... Christopher Judge. S'il incarne Teal'c ici, il est également célèbre chez les joueurs pour être le comédien derrière Kratos de God of War.

Trilogie RoboCop (1er avril)

En 1987, le réalisateur néerlandais Paul Verhoeven a asséné une claque immense avec RoboCop. L'un de ses meilleurs films qui, encore aujourd'hui, demeure culte. C'est moins le cas du deuxième et troisième long-métrage, mais vous vous ferez votre avis puisque la trilogie est prévue sur Prime Video.

South Park le film (1er avril)

Vous allez pouvoir tailler la route pour South Park pour « le Film Plus long, Plus Grand et Pas coupé ». Dans cette aventure rallongée, Cartman, Stan, Kyle et Kenny vont aller jusqu'à provoquer un conflit entre le gouvernement canadien et la Maison-Blanche. Blagues trash et chansons, une production fidèle à la série d'animation.