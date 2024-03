La série Fallout effraie autant qu'elle fascine. Eh oui, on parle tout de même d'une adaptation de jeu vidéo en prises de vues réelles. Un exercice compliqué, qui ne s'est pas toujours soldé par des réussites, n'en déplaise à de bons élèves comme The Last of Us. Est-ce que Amazon Prime Video va réussir à faire honneur à la franchise ô combien populaire ? On le découvrira le 11 avril prochain. En attendant, on a encore l'occasion de savourer un nouvel extrait du live-action. Est-ce qu'il nous vend du rêve ? Eh bien, c'est à vous de juger.

La série Fallout dévoile un long extrait sous tension

L'extrait en question poursuit l'action du clip qui a récemment été publié. Souvenez-vous, on y voyait la Goule, incarnée par l'acteur Walton Goggins, à la recherche d'un certain homme. Notre homme n'a pas l'air d'avoir les meilleurs intentions de l'univers, et forcément, les habitants de la ville ne lui font pas trop confiance. Il n'hésite pas à proférer des menaces, et de ce qu'on avait pu voir, notre héroïne n'allait pas tarder à intervenir. Et effectivement, c'est ce qu'elle fait dans la scène inédite qu'on peut savourer dès maintenant.

La Goule est clairement passée à l’attaque, et Lucy, la protagoniste, arrive pour lui demander de les laisser tranquilles. S’en suit un monologue où elle décrit la situation de façon assez insolite, avant de l’inviter à déposer les armes. Un talent de persuasion sans pareil, qui montre clairement que le charisme n’a pas été augmenté. Elle tente quand même de lui tirer dessus, mais son arme est peu efficace. Fort heureusement, elle est secourue par un membre de la Confrérie de l’Acier qui ordonne à l’agresseur de s’arrêter. L’extrait est plutôt convaincant, et donne envie d’en voir plus.

Pour rappel, la série Fallout va nous faire suivre les aventures de Lucy, interprétée par Ella Purnell. La jeune femme est une survivante vivant entre les murs de l'Abri 33. Elle va finalement voir la lumière du jour lorsqu'on lui confie une mission qui demande de se rendre à la surface. Elle va alors faire la connaissance d'un monde post-apocalyptique bien connu des fans de la licence. Bien sûr, son voyage ne sera pas de tout repos, comme en atteste ce nouvel extrait avec la Goule. C'est l'une des nombreuses menaces qu'elle va croiser, et il nous tarde de les découvrir à ses côtés. Encore un peu de patience.