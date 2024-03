Quoi de neuf sur Disney+ en avril 2024 ? Un énorme film Marvel, une satire horrifique très appréciée et le plein de séries avec le plus gros carton de l'année.

Disney+ emboîte le pas de Netflix en révélant l'agenda complet des nouveautés d'avril 2024. C'est nettement plus chargé ce mois-ci au niveau des films proposés avec une grosse pépite qui a fait sensation lors de sa sortie. Du côté des séries, la plateforme ne faiblit pas non plus et compte offrir à ses abonnés de l'inédit, dont une série exclusive d'ores et déjà superbe. Des documentaires seront également ajoutés avec une plongée dans les coulisses de l'un des groupes de rock les plus emblématiques de tous les temps.

Les nouvelles sorties Disney+ d'avril 2024

Les nouveautés Disney+ d'avril 2024 seront bien plus généreuses en termes de films. Il faut dire qu'en mars, ça été le désert complet avec une seule sortie, le long-métrage horrifique Le Moulin qui n'a même pas tenu ses promesses. Le service de SVOD va se faire pardonner dès le début du mois avec Free Guy. Une comédie avec Ryan Reynolds (Deadpool) et Jodie Comer (Alone in the Dark). Ca raconte l'histoire d'un employé de banque qui va découvrir qu'il est en réalité un PNJ de jeu vidéo avec une vie et des routines prédéfinies, jusqu'au jour où tout va changer pour lui. À la réalisation, on retrouve Shawn Levy qui a mis en scène les films La Nuit au Musée et qui est en charge de Deadpool 3.

The Greatest Hits est l'un des temps forts du mois et l'une des exclusivités Disney+ d'avril 2024. Il s'agit encore d'une comédie, mais avec une touche de romantisme cette fois, qui revisite le concept du voyage dans le temps. Harriet (Lucy Boynton) peine à se remettre de la mort de son petit ami et découvre qu'elle peut retourner dans le passé en écoutant les bonnes chansons. Une faculté qui pourrait lui servir à modifier le cours de son histoire, et peut-être à prévenir la perte de son bien-aimé.

Iwájú, la nouvelle série événement Disney+, sera le fruit d'une collaboration entre les studios Walt Disney et Kugali. C'est quoi au juste ? Un nouveau show d'animation qui met en image le récit initiatique de deux meilleurs amis, Tola et de Kole. « Il raconte les aventures de Tola, une jeune fille issue des beaux quartiers, et de son meilleur ami Kole, un petit génie autodidacte des nouvelles technologies. Tous deux ne vont pas tarder à découvrir les secrets et les dangers cachés au sein de leurs milieux respectifs… ».

Les nouveautés films d'avril 2024

Free Guy (5 avril)

Black Panther: Wakanda Forever (12 avril)

The Greatest Hits (12 avril)

Tigres (22 avril)

Tigres : Le Making-Of (22 avril)

Le Menu (26 avril)

Les nouveautés séries d'avril 2024

Iwájú (3 avril)

The Fable (6 avril)

No Longer Rangers (7 avril)

Blue - saison 3 épisode 48 (7 avril)

Blood Free (10 avril)

Blue - saison 3 épisode 49 (14 avril)

Dans cette vie ou une autre (17 avril)

Shōgun - épisode final (23 avril)

Tracker (24 avril)

Les nouveautés docs, émissions et télérealité d'avril 2024

La Villa Vanderpump (1er avril)

Retour sur les berges du Nil (10 avril)

Thank You, Goodnight : L'Odyssée de Bon Jovi (26 avril)

Les programmes Disney+ d'avril 2024 à ne pas manquer

Dans les immanquables Disney+ d'avril 2024, les fans de Marvel vont pouvoir visionner Black Panther Wakanda Forever. La suite de l'un des plus gros cartons du MCU qui a dû être tournée sans Chadwick Boseman, décédé en 2020. Un autre énorme succès, exclusif à la plateforme de streaming vidéo, est également dans l'agenda des nouvelles sorties : Shogun. L'ultime épisode sera diffusé le 23 avril prochain, et après cela, ce sera terminé pour de bon ! Dès le départ, il a été précisé qu'il s'agissait d'une mini-série, et malgré la réception très chaleureuse, les showrunners n'ont pas l'intention de continuer juste pour continuer. L'histoire qu'ils voulaient raconter sera complète dans quelques semaines.

Il ne faudrait pas que vous passiez à côté non plus du film Le Menu. Un thriller qui mélange gastronomie et horreur pour un met savoureux selon les critiques. L'occasion de revoir l'excellente actrice Anya Taylor-Joy avant la sortie de Furiosa : Une saga Mad Max dans lequel elle tient le rôle principal. En vrac, il y aura également des anime avec The Fable et No Longer Rangers, du drama coréen avec Blood Free, et des documentaires avec la téléréalité La Villa Vanderpump ou encore Thank You, Goodnight : L'Odyssée de Bon Jovi.

The Greatest Hits (12 avril) - Exclu Disney+

« Harriet réalise que certaines chansons peuvent littéralement la ramener dans le passé ! Alors qu'elle revit d’agréables souvenirs romantiques en compagnie de son ex petit ami, son voyage dans le temps se retrouve bientôt concurrencé par un amour qui ne demande qu’à naître dans le présent. À travers cette connexion hypnotique entre musique et mémoire, elle se demande - quand bien même c’est impossible - si elle changerait ce passé… » synopsis officiel (via Disney).

Black Panther Wakanda Forever (12 avril)

Après la mort de T'Challa, Shuri, la reine Ramonda, M'Baku, Okoye et les Dora Milaje doivent être plus soudés que jamais pour se protéger d'autres puissances mondiales, et d'une menace venue du plus profond des océans. Une suite qui rend hommage à l'acteur Chadwick Boseman.

Le Menu (26 avril)

Le scénario du film Le Menu est simple. Un couple en visite sur une île va avoir l'opportunité de dîner dans un restaurant étoilé avec d'autres invités. Mais le repas préparé par le cuisinier, incarné par Ralph Fiennes (Harry Potter, La Liste de Schindler), va se révéler plus inattendu qu'espéré... et même bien plus.