Découvrez toutes les sorties Prime Video d'avril 2024 confirmées jusqu'à maintenant avec l'une des séries les plus attendues de 2024, et le retour d'un duo de comiques français iconiques pour une nouvelle émission.

Prime Video a fait un très bon de mois de mars 2024 avec des classiques (Retour vers le Futur, Stargate...) et de très grosses nouveautés comme Ferrari de Michael ou Road House (2024). Le remake avec Jake Gyllenhaal qui a essuyé, sans grande surprise, des critiques majoritairement négatives. C'était prévisible mais ce qui est fait et fait. Pour avril 2024, le service d'Amazon a du lourd en stock avec l'une des séries les plus convoitées de l'année. Fans de Fallout, tenez-vous prêts !

Les films Prime Video d'avril 2024 confirmés

Cet aperçu des nouveautés Prime Video d'avril 2024 comprend deux films « Amazon Original », dont une comédie romantique : How To Date Billy Walsh. Ca raconte quoi ? L'histoire de deux adolescents, Amelia et Archie, qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Les meilleurs amis du monde ? Oui, sauf pour Archie qui aimerait une relation plus intime avec la jeune femme. Alors qu'il est prêt à dévoiler ce qu'il ressent, Amelia se laisse envoûter par le charme d'un étudiant américain fraichement débarqué. Une arrivée qui rendre les choses plus difficiles pour Archie. Nick Frost (la trilogie Cornetto) est au casting.

Le deuxième film connu, c'est Música. Une autre rom com qui a le rythme dans la peau de et avec Rudy Mancuso, ainsi que Camila Mendes de la série Netflix Riverdale. Rudy, un artiste de rue de Newark, a une perception du monde bien différente du reste de la population. Il souffre de synesthésie et ne vit pas les bruits du quotidien de manière classique. Son destin va basculer lorsqu'il va tomber amoureux d'Isabella (Camila Mendes), qui va le comprendre comme personne auparavant.

Les premiers films d'avril 2024

How To Date Billy Walsh (4 avril)

Música (5 avril)

Les séries Prime Video d'avril 2024 confirmées

Les sorties Prime Video d'avril 2024 seront à n'en pas douter marquées par l'ajout de la série Fallout, dès le 11 avril prochain. Une adaptation hyper prometteuse de la licence culte de Bethesda supervisée par Jonathan Nolan et son épouse Lisa Joy, les créateurs de Westworld sur HBO. Ella Purnell (Miss Peregrine et les enfants particuliers, Arcane...) y incarne l'héroïne principale Lucy, et donne la réplique à Walton Goggins (The Shield, Sons of Anarchy...) qui sera une goule et à Kyle MacLachlan (Twin Peaks, Desperate Housewives...).

« 200 ans après l'apocalypse, les habitants des luxueux abris antiatomiques sont contraints de retourner dans le paysage apocalyptique irradié que leurs ancêtres ont laissé derrière eux et se retrouvent sous le choc de découvrir ce monde incroyablement complexe, joyeusement étrange et extrêmement violent qui les attend » synopsis officiel de la série Fallout (via Amazon Prime Video).

L'anthologie horrifique et fantastique Them revient également avec une saison 2 « The Scare ». L'action se déroule toujours à Los Angeles, mais en 1991 et non plus en 1952. On suivra l'inspecteur de police Dawn Reeve en charge d'enquêter sur un meurtre atroce d'une mère de famille d'accueil. Une affaire qui pourrait bien le consumer lui et sa famille. Rendez-vous le 25 avril sur Prime Video.

Les premières séries d'avril 2024

Fallout (11 avril)

Going Home With Tyler Cameron (18 avril)

Them: The Scare - saison 2 (25 avril)

Les docs et émissions Prime Video d'avril confirmées

Éric et Ramzy débarquent sur Prime Video grâce à l'émission Comedy Class, disponible le 26 avril 2024 sur la plateforme d'Amazon. Ensemble, ils vont partir dans une folle tournée à travers la France et la Belgique pour découvrir de futures pépites de l'humour. Les meilleurs seront sélectionnés pour intégrer la Comedy Class où ils seront testés avec des défis autour de l'improvisation et du roast (la prise à partie d'invités), et encadrés avec des conseils pour peut-être faire à leur tour carrière. Et visiblement, le duo ne sera pas seul et d'autres célébrités participeront à ce nouveau talent show exclusif à Prime Video.

Les premiers docs et émissions d'avril 2024