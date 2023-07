Pour le 50ème anniversaire de L'Exorciste, l'effrayant film d'horreur de William Friedkin va s'offrir une suite directe. Oui, il y a eu deux autres longs-métrages après le premier, mais oubliez-les (si ce n'est pas déjà fait cela dit). David Gordon Green (Halloween) va lancer une nouvelle trilogie avec L'Exorciste Dévotion qui se dévoile complètement à travers un trailer. Réussira t-il aussi à être « le film le plus terrifiant de tous les temps » comme son modèle ?

L'Exorciste Dévotion nous terrifier avec son premier trailer

Après l'affiche du film, L'Exorciste Dévotion dégaine son premier (très long) trailer. Pendant trois minutes, David Gordon Green plante le décor, explique les enjeux et nous montre de nombreux extraits de possession.

Dans cette suite, un démon (qui n'est pas Pazazu) va s'emparer du corps et de l'esprit de deux collégiennes. Désemparé, le père de l'une d'elles joué par Leslie Odom Jr (Many Saints of Newark, Glass Onion) va s'en remettre à Chris MacNeil, la mère de Regan dans le monument de William Friedkin. Un personnage clé toujours incarné par Ellen Burstyn. Et ce n'est pas la seule pièce rapportée pour ainsi dire car le trailer de L'Exorciste Dévotion comporte plusieurs scènes similaires à l'original.

Est-ce que ce sera suffisant pour terrifier le public d'aujourd'hui ? Pour l'instant, c'est l'inquiétude qui semble prendre le pas. D'un point de vue scénaristique déjà, la réplique « chaque culture, chaque religion a sa méthode (ndlr : d'exorcisme) » ne passe pas pour certains parce que cela va à l'encontre du scénario de William Peter Blatty. Faut-il s'inquiéter à ce niveau ? Le script de L'Exorciste Dévotion a été écrit par Scott Teems (Halloween Kills), donc vous en tirerez vos propres conclusions. Les autres aspects qui fâchent les internautes, c'est le côté « trop lisse » des visuels et des maquillages qu'ils n'estiment pas à la hauteur d'un film vieux de 50 ans.

« La seule chose convenable de cette bande-annonce de L'Exorciste Dévotion, c'est Tubular Bells (ndlr : le thème musical composé par Mike Oldfield. Il est temps d'arrêter de ruiner les classiques avec une approche moderne de remakes. J'ai sincèrement envie d'aimer, mais le trailer ne m'attire pas du tout » (via Twitter). « L'original est un chef d'oeuvre de l'horreur. Celui-ci a l'air horrible » (via X). « Ca l'air tellement générique » pour Roythe13th.

Au milieu des commentaires négatifs, il y en a tout de même qui trouve cela fun, flippant et par conséquent prometteur. « Okay, ça a l'air génial et je m'attendais à détester (ndlr : le trailer) » (via Twitter). L'Exorciste Dévotion devrait donc diviser entre les inconditionnels de l'original qui ne vont rien laisser passer, et les autres qui y prendront du plaisir pour des raisons variées.

Dans un entretien pour Première, le cinéaste David Gordon Green espère être « digne du film de Friedkin ». « On est sur quelque chose de très différent ! Halloween fait partie du genre du slasher, ce qui est donc très éloigné de cette idée. Je ne voulais pas faire un film uniquement pour les fans, avec tout ce qu’ils souhaiteraient voir à l’intérieur. C’est pour moi une manière d’exprimer mon amour inconditionnel pour cette histoire, tout en essayant de me rendre digne du film de Friedkin ».

Et avant de savoir si ce sera un succès ou non, Blumhouse Productions a annoncé la date de sortie de The Exorcist: Deceiver. Le deuxième volet de cette nouvelle trilogie. Ce sera le 18 avril 2025 aux États-Unis, donc certainement le 16 avril chez nous. L'Exorciste sortira lui à partir du 11 octobre 2023.