Ce n'est peut-être pas la plateforme la plus ergonomique ou la plus complète - absence de VO ou de sous-titres français sur certains programmes, mais Prime Video se défend largement en termes de quantité, qualité et diversité. Entre le back catalogue, les productions Amazon Originals et les différentes chaînes auxquelles on peut souscrire, il y a du choix en pagaille. De quoi passer une soirée à faire filer défiler les films et séries... pour finir par aller se coucher. Et parmi la liste à rallonge de médias, le service se distingue de Netflix et Disney+ avec de belles exclusivités à l'image de cette série grandement appréciée.

Une série Prime Video énervée peut-être de retour en 2024...

Dans les prochaines sorties Prime Video, il y aura un show animé bien barré, Hazbin Hotel, qu'il va mieux falloir regarder lorsque les enfants seront couchés. Mais d'ici quelques mois, on pourrait revoir une anti-héroïne dans une série adorée des fans DC : Harley Quinn. En novembre dernier, Warner Bros Pictures a confirmé une saison 5 pour les aventures en solo de l'ex de Joker qui batifole avec Poison Ivy. Une excellente nouvelle pour les internautes devenus rapidement accrocs à la série. Et visiblement, elle ne risque pas de s'éteindre de sitôt.

Dans une interview, Kaley Cuoco (Big Band Theory), qui double Harley Quinn, a annoncé que la production des nouveaux épisodes de cette série accessible depuis Prime Video avait déjà commencé. Mais elle a également fait part de son étonnement face au succès de la série, tout en déclarant qu'elle était plus que prête à garder ce rôle aussi longtemps que possible. « Nous entamons déjà la production d'une nouvelle saison, et c'est tellement amusant. Je ne sais même pas comment tout cela est arrivé, mais ça continue et les gens adorent ça. Et moi-même j'adore travailler dessus. Alors ça durera aussi longtemps qu'ils le souhaiteront. Je suis là pour ça » (via ScreenRant).

Rendez-vous en 2024 sur Prime Video ? Vu ce que dit Kaley Cuoco, il y a de fortes chances, mais il se peut que la sortie soit différée chez nous. La saison 4 d'Harley Quinn s'est terminée en septembre 2023 aux États-Unis, et elle est encore incomplète dans l'hexagone. Seuls six épisodes sur dix sont disponibles sur Prime Video... via le Pass Warner et la chaîne Toonami.

La saison 5 d'Harley Quinn avance très bien

La production d'Harley Quinn saison 5 a donc démarré et pourrait rester sur HBO ainsi que sur Prime Video encore un bon bout de temps. Si la fenêtre de sortie n'est pas pour demain, Amazon a revanche déjà confirmé un ensemble de séries et films à voir en 2024 sur sa plateforme de streaming vidéo. Voici la liste :