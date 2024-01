Prime Video n'a pas eu besoin de tour de chauffe pour démarrer l'année en trombe. Du 1er au 8 janvier 2023, la plateforme a nourri ses abonnés avec des mets de qualité. Les fans d'action pur et dur peuvent toujours regarder le nouveau John Woo Silent Night, mais surtout (re)voir Mission Impossible 4 à 6 ainsi que le long-métrage bien barré avec Brad Pitt, Bullet Train. Et pour se remettre de ces sensations fortes, Blow Out de Brian De Palma est un incontournable des sorties de janvier 2024. Après ce petit rappel, on vous présente les vraies nouveautés Prime Video de la semaine 2.

À lire aussi :

Les films Prime Video du 8 au 14 janvier 2024 (S2)

Par rapport à la première semaine, ne vous attendez pas à une avalanche de films dans les nouveautés Prime Video de janvier 2024. The Marsh King's Daughter (La Fille du roi des marais) sera seul dans les ajouts du 8 au 14 janvier 2024. Après Chaos Walking, Daisy Ridley (Star Wars) revient sur le service de SVOD sans passer par la case cinéma. Le long-métrage, qui est donc une exclusivité Amazon, est l'adaptation du roman éponyme de Karen Dionne.

« La vie idyllique d’Helena (Daisy Ridley) est mise à mal lorsqu’elle apprend que l’homme qui l’a élevée et gardée en otage pendant 12 ans dans un marécage, Jacob Holbrook (Ben Mendelsohn) s’est évadé de prison. Pour protéger son mari et sa fille, Helena va devoir affronter son sombre passé qu’elle a toujours gardé secret et traquer son père, le tristement célèbre Roi des Marais ». Un second échec Prime Video pour l'actrice britannique ? Pour les critiques, c'est globalement négatif.

« Le film a tellement peur d'émouvoir les téléspectateurs qu'il évite de dramatiser tout ce qu'il ne peut pas résoudre en 20 secondes ou moins » pour IndieWire. Plusieurs reprochent au long-métrage son rythme ou encore de tomber à plat arrivé à un certain moment, même si le casting semble rehausser un peu l'ensemble. Les utilisateurs de Rotten Tomatoes sont un peu plus enjoués avec un score de 73% pour plus de 50 avis actuellement.

Les films Prime Video de la semaine 2

La Fille du roi des marais - The Marsh King's Daughter (12 janvier)

Les séries Primes Video de la semaine du 8 au 14 janvier 2024 (S2)

Enfin de nouvelles séries sur Prime Video du 8 au 14 janvier 2024 ? Eh bien non, toujours pas ! Les abonnés devront se satisfaire une semaine de plus des anciennes reliques de décembre 2023. Parmi elles, un show policier indispensable : The Shield. Une série reconnue pour son réalisme et ses personnages. Pour se relaxer après une journée chargée au travail, il y a l'intégrale de Community à disposition. Elle met en scène des personnes qui sont déjà rentrées dans la vie active... mais qui ont échoué et retournent sur le banc d'un établissement spécialisé pour celles et ceux qui souhaitent reprendre des études.

Pour rire et vous émouvoir, Prime Video a aussi les saisons 1 à 5 de la série HBO Insecure. « Les expériences quotidiennes savoureuses et parfois surréalistes d'une Afro-Américaine à l'aube de la trentaine et de sa meilleure amie délurée… » (synopsis officiel). Même si ce n'est pas culte, comme d'autres programmes HBO, l'accueil du show TV a été excellent.

Les séries Prime Video de la semaine 2

Insecure - saison 1 à 5 (disponible)

Les docs et émissions du 8 au 14 janvier 2024 (S2)

Amazon va s'intéresser de nouveau à la prostitution masculine pour cette semaine 2, mais pas pour un programme de fiction comme c'est le cas avec la série Escort Boys. Le documentaire Escort : Boys : ce que veulent les femmes fournit un regard sur cette activité avec des témoignages d'Escort Boys de différentes nationalités, et de clientes femmes. Un reportage sur « un monde encore jamais vu » qui ne devrait omettre aucun sujet en abordant par exemple les idées reçues que peuvent avoir les gens sur ce métier. « Un monde où règnent secrets et fantasmes, où les femmes sont écoutées, respectées, célébrées, parfois même transformées. Face caméra ou sous le couvert de l’anonymat lorsqu’ils vivent une double-vie, ils nous montrent aussi le revers de la médaille, les sacrifices, les limites et les dangers d’un métier pas comme les autres, où la réalité dépasse amplement la fiction ».

Les documentaires Prime Video de la semaine 2

Escort Boy, ceux que veulent les femmes (12 janvier)