Une merveilleuse annonce vient de tomber pour une série qui cartonne et qui est en ce moment disponible pour les abonnés Amazon Prime Video. Mais pas tous.

Les nouveautés Prime Video de novembre 2023 ont encore grossi cette semaine avec de beaux ajouts. Un show TV qui cartonne, de la téléréalité ou un ovni dans les films, c'est plutôt éclectique. Mais au-delà des sorties propres au service, la plateforme permet également de souscrire à d'autres chaines pour (re)visionner des pépites. L'une d'entre elles va revenir dans les prochains mois.

Une superbe série dispo sur Prime Video de retour

Les sorties Prime Video de la semaine sont abondantes au niveau des films, mais pas des séries. Si vous avez déjà englouti tout le catalogue des shows TV originaux, il reste une solution. Payer un supplément pour avoir accès à bien plus de programmes. Et s'il y a bien un endroit absolument incontournable pour les séries, c'est HBO. La chaîne emblématique aux productions cultes, dont un des anciens slogans résumait tout à lui seul « It’s not TV, it’s HBO ».

En France, les films et séries HBO étaient l'exclusivité du service OCS, jusqu'à ce que Prime Video récupère le flambeau. Depuis 2023, la plateforme a le droit de diffuser tous ces incontournables du petit écran via le Pass Warner. Un abonnement additionnel, qui s'ajoute donc à celui d'Amazon, qui donne accès à Adult Swin, Warner Bros. TV, Eurosport, TCM Cinéma, Discovery Channel, Cartoon Network, Boomerang, ID, SCI Discovery Science, CNN, Cartoonito et Toonami (Harley Quinn).

Et si l'on mentionne Toonami et notamment Harley Quinn, ce n'est pas par hasard. Warner vient d'officialiser la saison 5 d'Harley Quinn. Une série animée, autour de l'icone de la Suicide Squad, qui a été encensée dès sa sortie. La saison 4 s'est terminée en septembre dernier, mais vous pouvez regarder les trois premières sur Prime Video. À condition d'avoir le fameux abonnement Pass Warner. L'annonce Harley Quinn saison 5 fait, sans trop de surprise, fait très plaisir aux fans. « L'un de mes anime pour adultes préférés »; « Victoire »; « Amplement mérité »; « C'est tellement une bonne série »; « Meilleure nouvelle » peut-on lire sur X.

Crédits : Warner.

La saison 5 d'Harley Quinn confirmée, d'autres projets prévus

D'ici l'été 2024, Warner doit enfin lancer sa plateforme Max, anciennement HBO Max, dans l'hexagone. On ne sait pas si ça mettra fin totalement au Pass Warner sur Prime Video, mais c'est une éventualité. Ce qui vous laisse cependant largement le temps de vous abonner et de jeter un œil à la série Harley Quinn. Un personnage absolument culte qui est au cœur de plusieurs projets.

On la reverra notamment au cinéma dans Joker 2 : Folie à Deux. Après Margot Robbie, c'est Lady Gaga qui aura la lourde tâche de se mettre dans la peau de cette anti héroïne DC. Mais WIT Studio, derrière les trois premières saisons de L'Attaque de Titans ou de Spy x Family, est également en train de produire un anime Suicide Squad en partenariat avec le mangaka Akira Amano. Et évidemment, Harley Quinn, qui fait partie de cette bande de marginaux, sera là. Enfin, le 2 février 2024, Rocksteady (Batman Arkham) reviendra avec Suicide Squad: Kill the Justice League. Un jeu attendu mais aussi craint par les fans du studio.