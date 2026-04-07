À l’aube de sa diffusion sur Prime Video, les premières critiques sur la saison 5 de The Boys sont tombées et elles semblent unanimes sur ce que l’on peut en attendre.

Figurant parmi les séries les plus appréciées de ces dernières années, The Boys se trouve maintenant aux portes de sa conclusion avec le lancement imminent de sa cinquième et dernière saison sur Prime Video. Et autant dire que celle-ci est attendue au tournant par les fans, généralement habitués à être déçus par la fin de leurs séries préférées. Lost, Game of Thrones, Stranger Things… De nombreuses séries populaires n’ont malheureusement pas pu échapper à ce fléau. The Boys, néanmoins, semble en très bonne voie pour réussir à le faire.

La saison 5 de The Boys est déjà un véritable carton

En effet, si la diffusion du premier épisode de la saison 5 n’est pas attendue avant demain, l’heure est déjà venue pour les médias du monde entier de dévoiler leurs critiques de cette ultime saison en avant-première. Et à la grande surprise générale, il semblerait qu’Amazon ait frappé très fort puisque The Boys affiche actuellement un excellent score de 96% pour 27 critiques sur Rotten Tomatoes. Dans l’immédiat, cela en fait donc la troisième saison la mieux notée de la série, derrière la saison 3 et ses 98%, et la saison 2 et ses 97%.

Même son de cloche sur Metacritic, où la saison 5 de The Boys affiche actuellement un metascore de 80 pour un total de 9 critiques. Bien sûr, cela pourrait paraître dérisoire à côté des 96% de Rotten Tomatoes, mais il convient alors de souligner que cela en fait en réalité la saison la mieux notée de la série aux côtés de la saison 2, elle aussi évaluée à 80. À moins de 24h du lancement de cette saison finale, autant dire que tous les voyants sont au vert pour The Boys, donc, même si l’avis des spectateurs pèsera lui aussi énormément dans la balance.

Les critiques sont conquises

En attendant, on peut dire que certains médias ne manquent pas d’éloges quant à cette dernière salve d’épisodes. « The Boys reste une aventure viscérale et joyeusement grotesque, portée par des performances exceptionnelles, une satire acérée et un humour noir et inquiétant » écrit par exemple Geek Vibes Nation à son sujet. « C’est à la fois un soulagement et une agréable surprise que The Boys s’achève exactement comme elle a commencé : en tant que meilleure série de super-héros à la TV, la plus incisive et la plus radicale » assure Slashfilm de son côté.

Pour Original Cin, il semble clair que « cette saison surpasse toutes les autres », au point de « dépasser tout ce que nous avons vu jusqu’à présent ». « De nombreuses séries trébuchent sur la ligne d’arrivée avec des finales ternes qui s’éternisent ou ne parviennent pas à boucler les intrigues. The Boys s’en prend délibérément à ces fins décevantes en s’imposant comme leur antithèse totale » note Nerdspin. « Un final magistral qui reste fidèle à son ADN brutal ». « La saison 5 de The Boys pourrait bien être l’une des meilleures de la série », clame enfin Collider.

Bien sûr, cela n’empêche toutefois pas certains médias de se montrer plus mesurés de leur côté. Pour Next Best Picture, par exemple, la série « a finalement perdu de son élan » et « peu à peu sombré dans ce qu’elle s’est efforcée de combattre pendant des années », même si « elle reste tout à fait captivante ». Pour IGN, cette saison 5 de The Boys « manque parfois un peu de précision », et n’offre pas à tous les personnages « l’attention qu’ils mériteraient ». Malgré tout, une chose est sûre : voilà qui donne furieusement envie de s’y plonger.

Source : Rotten Tomatoes, Metacritic