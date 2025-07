Après Netflix, c'est au tour de Prime Video de commencer à vous donner un aperçu de ce que vous réserve le mois d'août prochain. La liste commence déjà à être bien remplie en matière de série, avec des productions qui vont vous faire frissonner. Côté film, c'est plus léger. Cependant, comme pour le mois de juillet, on peut s'attendre à ce que de nombreux titres s'ajoutent à l'avenir.

Un nouveau film confirmé en août 2025

Prime Video y va doucement en termes de long-métrage pour le mois d'août. La plateforme de SVOD d'Amazon n'a qu'une seule production maison à proposer cette fois. Mais, celle-ci promet déjà de vous tirer des larmes de rire avec son casting de renom ! Il s'agit de The Pickup, une comédie réalisée par Tim Story (Les Quatre Fantastiques de 2005 et 2007, Tom et Jerry). Trois personnalités atypiques vont faire équipe pour un ramassage qui pourrait leur coûter cher.

6 août : The Pickup — comédie d'action avec Eddie Murphy, Keke Palmer et Pete Davidson.



De nouvelles séries à venir sur Prime Video

Les nouveautés d'août made in Prime Video seront plutôt à relever du côté des séries. La plateforme mise notamment sur les affaires de crime, toujours aussi en vogue chez les spectateurs. D'autres préfèreront cependant l'humour potache de la série Sausage Party, de retour pour sa saison 2. Enfin, si votre truc c'est plutôt l'action, alors vous aurez de quoi faire entre Butterfly et le préquel de The Terminal List.

13 août : Butterfly — série d'espionnage avec Daniel Dae Kim de Lost. Sausage Party: Foodtopia | saison 2 — retour de la série alimentaire la plus irrévérencieuse qui soit.

15 août : Abandoned: The Woman in the Decaying House — série d'horreur brésilienne.

17 août : The Hunt for Shannon Matthews — série documentaire en deux parties sur la disparition d'une femme.

27 août : The Terminal List: Dark Wolf — thriller préquel de la série d'espionnage de 2022.

31 août : Murder in Concrete — série documentaire en deux partie sur une affaire de meurtre.